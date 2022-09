Rapper Marteria verschenkt in Rostock Fischbrötchen

Am Dienstag hat der Rostocker Rapper in seiner Heimatstadt Fischbrötchen verschenkt. Mit dieser Aktion wollte er Werbung für ein Konzert machen.

So haben seine Fans Marteria wahrscheinlich noch nie gesehen. In seiner Heimatstadt Rostock auf der Warnemünder Mole hat der Rapper am Dienstag etwa 500 Fischbrötchen ausgegeben. Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hat die Brötchen sogar selbst an seine Fans verteilt.

Marteria verschenkt Fischbrötchen: Werbung für Konzert

Ganz uneigennützig war die Aktion aber nicht. Marteria wollte damit Werbung für sein Stadionkonzert am 2. September 2023 in Rostock machen. Denn zusätzlich zu den Fischbrötchen gab es auch Codes für einen Vor-Vorverkauf der Tickets für das Konzert im Ostseestadion. Diese Veranstaltung hatte er überraschend am Sonntag beim letzten Konzert seiner aktuellen Tour auf der Waldbühne in Berlin angekündigt. Im Ostseestadion war der Musiker zuletzt 2018 aufgetreten.

Die Fischbrötchen-Aktion scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Der Ticketverkauf für das Konzert in Rostock hatte am Mittwoch um zehn Uhr begonnen. Es hat nur eine Stunde gedauert, bis alle Tickets verkauft waren. "Ich kann es nicht glauben. Sprachlos", schrieb Marteria auf Instagram.

Marteria: "Vollkontakt"-Tour 2022

Wer keine Tickets ergattern konnte oder nicht noch ein Jahr warten möchte, um Marteria live zu sehen, hat auch in diesem Jahr noch die Möglichkeit, ein Konzert des Rappers zu besuchen. Das sind die Termine seiner "Vollkontakt"-Tour 2022:

29. November: Wien (Stadthalle)

(Stadthalle) 1. Dezember: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 2. Dezember: Trier (Arena)

4. Dezember: Kempten (Big Box)

(Big Box) 5. Dezember: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 12. Dezember: Leipzig (QUARTERBACK Immobilien Arena)

(QUARTERBACK Immobilien Arena) 13. Dezember: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 15. Dezember: Zürich (Hallenstadion)

(Hallenstadion) 17. Dezember: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 18. Dezember: Münster ( Halle Münsterland )

( ) 20. Dezember: Bremen (ÖVB Arena)

Tickets für alle Konzerte gibt es bei Eventim.