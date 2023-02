"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutierten gestern über den Arbeitskräfte-Mangel

In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" gestern am 2. Februar 2023 ging es um das Thema Arbeitskräfte-Mangel. Sechs Gäste waren dabei - darunter Andrea Nahles.

Moderatorin Maybrit Illner hatte gestern Abend sechs Gäste im Studio, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Worum ging es in der Talkshow am 2. Februar 2023 genau? Wer war dabei? Hier bekommen Sie die Informationen - auch rund um Sendetermine und Wiederholung. Die Sendung startete um 22.15 Uhr im ZDF.

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 2. Februar 2023

Das ZDF kündigte das Thema von "Maybrit Illner" vorher so an: "Arbeitskräfte dringend gesucht – wer sichert Wirtschaft und Wohlstand?". In Deutschland herrsche nämlich mehr als nur Fachkräftemangel, da in sehr vielen Berufen die Arbeitskräfte fehlten.

Wer füllt nun die Lücke? Also müssen die Älteren länger oder die Jüngeren mehr arbeiten? Und welche Rolle spielen Zuwanderer? Über solche Fragen haben die Gäste in der Sendung vom Donnerstag, 2. Februar 2023, diskutiert.

"Maybrit Illner" gestern: Gäste am 2. Februar 2023

Auch Andrea Nahles als Chefin der Bundesagentur für Arbeit gehörte zur Diskussionsrunde. Das waren die Gäste in der Talkshow "Maybrit Illner" gestern Abend:

Andrea Nahles : Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit

Vorstandsvorsitzende der Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Carsten Linnemann ( CDU ): stellvertretender Parteivorsitzender, ehemaliger Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT )

stellvertretender Parteivorsitzender, ehemaliger Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( ) Sara Weber : frühere Redaktionsleiterin beim Karrierenetzwerk LinkedIn , Autorin, Journalistin

frühere Redaktionsleiterin beim Karrierenetzwerk , Autorin, Journalistin Jörg Dittrich : Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Dachdeckermeister

Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Dachdeckermeister Elisabeth Niejahr : Volkswirtin, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, frühere Chefreporterin der Wirtschaftswoche

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner moderiert ihr eigene Talkshow schon seit 1999. Die Sendung hieß anfangs aber noch "Berlin Mitte" und wurde 2007 dann umbenannt.

Ihre Karriere als Journalistin begann Maybrit Illner noch beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende wechselte sie zum ZDF und arbeite anfangs für das Morgenmagazin.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" ist in der Regel donnerstags im ZDF zu sehen. Am 2. Februar 2023 lief die Talkshow von 22.15 bis 23.15 Uhr. Neben der Übertragung im Free-TV bot der Sender online auf der ZDF-Seite auch kostenlos einen Live-Stream an.

ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die aktuelle Folge vom 2. Februar 2023 lässt sich nun nach der Ausstrahlung im Fernsehen als Stream in der Mediathek des ZDF nachholen. Außerdem gibt es am Freitag, 3. Februar 2023, ab 16 Uhr eine Wiederholung auf dem Sender phoenix.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maybrit Illner" läuft donnerstags in der Regel ab 22.15 Uhr im ZDF. Manchmal legt die Talkshow aber auch Pausen ein, weswegen zum Beispiel am 16. Februar keine Folge zu sehen ist. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen samt Sendezeit:

09.02.2023, 22.15 Uhr

23.02.2023, 22.15 Uhr

02.03.2023, 22.15 Uhr

09.03.2023, 22.15 Uhr

16.03.2023, 22.15 Uhr

