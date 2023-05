Memorial Day in den USA: Was wird gefeiert?

Am Memorial Day halten viele US-Bürger für eine Minute inne. Warum ist das so und wann findet der Memorial Day jedes Jahr statt? Hier die Infos.

Der Memorial Day findet jedes Jahr Ende Mai statt – und zwar immer am letzten Montag des Monats. In diesem Jahr ist das der 29. Mai. Der Tag ist den gefallenen Soldaten im Dienst der USA gewidmet und wird bereits seit mehr als 150 Jahren gefeiert.

Welche Bräuche am Memorial Day praktiziert werden, lesen Sie hier.

Termin: Wann ist der Memorial Day?

Der Memorial Day wird in den USA jährlich am letzten Montag im Mai gefeiert. 2023 ist das also der 29. Mai und fällt auf das gleiche Datum, wie Pfingsten 2023. In den kommenden Jahren variieren die Termine wieder. Hier ein Überblick:

Memorial Day 2024: 27. Mai

2024: 27. Mai Memorial Day 2025: 26. Mai

2025: 26. Mai Memorial Day 2026: 25. Mai

2026: 25. Mai Memorial Day 2027: 31. Mai

Memorial Day: Was wird an dem Tag gefeiert?

Der Memorial Day ist denjenigen gewidmet, die im Dienst der USA gestorben sind. Zum Brauch gehört das Schmücken der Grabsteine. Hauptsächlich werden am Memorial Day also Gräber von Soldaten dekoriert, allerdings nicht ausschließlich.

Ursprünglich wurden nur diejenigen geehrt, die während des Zivilkriegs zwischen 1861 und 1865 in den USA gestorben sind. Nach dem Ersten Weltkrieg wandelte sich der Memorial Day aber zu einem allgemeinen Gedenktag für gefallene Soldaten im Dienst des Landes.

Geschichte: Seit wann findet der Memorial Day statt?

Der erste Memorial Day fand am 30. Mai 1868 statt. Ursprünglich hieß der Memorial Day "Decoration Day". Das lag laut dem Public Broadcasting Service (PBS) an einer Rede des Kongressabgeordneten James Garfield. Sie fand an dem Nationalfriedhof in Arlington statt, weshalb die etwa 5000 Beteiligten im Anschluss wohl 20.000 Gräber von ehemaligen Soldaten mit Blumen und Flaggen geschmückt hatten. Viele Städte in den USA übernahmen den Brauch und so verbreitete sich der Memorial Day als Gedenktag.

Als offizieller Feiertag wurde er aber erst 1873 in New York eingeführt. In den kommenden Jahren folgten viele Staaten dem Beispiel und führten den Memorial Day als Feiertag ein. 1971 trat der "Uniform Monday Holiday Act" des US-Kongresses in Kraft, woraufhin der Memorial Day immer am letzten Montag im Mai stattfinden sollte. Zeitgleich wurde der Memorial Day auch zum nationalen Feiertag erhoben. Das sollte den US-Bürgern mehrere lange Wochenenden bescheren. Bis heute wurde nichts an dem Gesetz geändert und das "Memorial Day Weekend" wird in den Vereinigten Staaten groß gefeiert.

Außer dem Memorial Day gibt es noch zwei weitere Gedenktage für Soldaten: den Armed Forces Day und den Veterans Day. Am Veterans Day werden alle Veteranen gefeiert, während der Memorial Day hauptsächlich den gefallenen Soldaten gewidmet ist.

Welche Bräuche gibt es am Memorial Day?

Am Memorial Day werden die Gräber gefallener Soldaten mit Flaggen oder Blumenkränzen geschmückt – und das nicht nur von Angehörigen. Etliche Freiwillige sind am Memorial Day auf Friedhöfen unterwegs, um die Verstorben zu ehren.

Außerdem halten viele Amerikaner am Memorial Day jedes Jahr um 15 Uhr (Ortszeit) für eine Minute inne, um den gefallenen Soldaten zu gedenken. Dieser "National Moment of Remembrance" wurde vor mehr als zwanzig Jahren vom US-Congress eingeführt und wird seither von vielen praktiziert. Das Weiße Haus ruft jährlich zur Teilnahme auf – unterzeichnet vom Präsidenten höchstpersönlich. Verpflichtend ist die Schweigeminute aber trotzdem nicht.