Oh-Oh: Ein Internetveteran verabschiedet sich

ICQ war mal der Standard für das Chatten im Internet. Der Dienst hatte viele Millionen Nutzer – und verschwand dann doch in der Irrelevanz.

"Oh-Oh" – dieses Geräusch stand einmal dafür, dass eine neue Nachricht eingegangen ist. Es ist ein Ton aus einer Zeit, in der man sich für nach der Schule zum Chatten verabredete. Eine Zeit, in der man fragte: "Wann kommst du online?" – weil man das nicht ohnehin ständig war. Eine Zeit, in der man wegen zu langen Surfens Ärger mit den Eltern bekam, weil das Telefon währenddessen nicht funktionierte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es war die Zeit von ICQ. Keine Abkürzung, sondern ein Homophon: Wer die Buchstaben englisch ausspricht, sagt "I seek you", also "Ich suche dich". Gesucht wurde mit der sogenannten ICQ-Nummer: Bei der Anmeldung erhielt man diesen fortan wichtigsten aller Zahlencodes. Den auswendig zu kennen war bedeutender, als es die Mitternachtsformel je sein konnte. Wer um die Jahrtausendwende viel Zeit im Internet verbracht hat, kann seine Nummer oft noch heute zitieren.

ICQ war um die Jahrtausendwende der Standard für das Chatten im Internet

ICQ war ein Vorreiter. 1996 programmierten vier israelische Studenten diesen ersten Instant Messenger, der bald zum Standard für das Chatten im Internet wurde. AOL, noch so ein vergessener Internetriese, kaufte ICQ 1998 für damals unfassbare 407 Millionen US-Dollar. Zur Jahrtausendwende waren 100 Millionen Menschen über ICQ vernetzt. Und doch verschwand der Dienst irgendwann in der Versenkung.

2010 kaufte ihn VK, das russische Facebook-Pendant. Dieses Investment dürfte sich nicht mehr gerechnet haben. Mit MSN und Skype gab es inzwischen einige Konkurrenten, doch den Todesstoß versetzten dem Internetveteranen dann Facebook und Whatsapp. ICQ schaffte den Sprung aufs Smartphone nie so ganz und wurde immer irrelevanter. So dürfte die Reaktion vieler auf die Nachricht, dass ICQ Ende Juni endgültig abgeschaltet wird, sein: "Was, das gab's noch?"

Lesen Sie dazu auch