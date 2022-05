Mut zum Hut! Anglerhüte liegen mittlerweile voll im Trend

Als ihn der "Hutbürger" trug, wurde er noch belächelt, doch der Anglerhut ist angesagt. Warum die Wahl der Kopfbedeckung in diesem Sommer leicht ist.

Kleidung ist bekanntlich Geschmackssache. Aber so mancher Auftritt ist dann doch etwas zu aufsehenerregend. Und zwar im negativen Sinn. Können Sie sich noch erinnern? An den Mann mit seiner komischen, nicht gerade kleidsamen Kopfbedeckung auf einer Pegida-Demo. „Hutbürger“ wurde er genannt und belacht. Doch die Form der Kappe kam einem damals gleich bekannt vor. Von Touristen in Bequemlook etwa oder von Anglern – jedenfalls von Menschen, die eher den praktischen Nutzen jedes Kleidungsstückes schätzen als den die Persönlichkeit unterstreichenden Stil. Doch man sollte nie über Kopfbedeckungen schmunzeln! Denn genau diese „Eimer-Hüte“, englisch Bucket-Hats, sind hochaktuell.

Anglerhut in Pink: So kann man auch den ESC gewinnen

Schließlich sollte man sie nicht in Schwarz-Rot-Gelb tragen und auch nicht nur in Tarnfarben. Sondern je nach Lust und Laune in allen Farben, Größen und Materialien. Der Sieger des Eurovision Song Contest, Oleh Psjuk aus der Ukraine, hat es vorgemacht: Er trug einen Anglerhut in Pink. Wem das dann doch zu gewagt ist, der kann auch zur guten alten Schirmmütze greifen, heute Baseball Cap genannt – und zeigt damit, dass er weiß, was angesagt ist. Es kommt eben alles wieder in der Mode. Und der schon so oft totgesagte Hut hat eine Wiederbelebung wahrlich verdient. Gerade im Sommer. Vereint er doch auf die leichteste Art und Weise Schönheit und Sonnenschutz. Welches Modell dann gewählt wird, ist eigentlich fast egal. Denn es gibt noch einen Trend, von dem man gehört haben sollte: das „Dopamine-Dressing“. Sie ahnen sicher, was gemeint und nur wieder in ein schönes englisches Wort verpackt wurde: die Wohlfühlkleidung. So gesehen kann jeder anziehen, was er möchte, und selbstbewusst erklären: In diesem Outfit fühle ich mich glücklich!

