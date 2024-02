Vandalen in Sandalen

Die VHS in Buxtehude erregt mit dem Bild von besockten Männerbeinen große Aufmerksamkeit.

Wie konnte es mit der Sandale so weit kommen? Wie konnte es passieren, dass dieser Ur-Schuh, dieses jahrtausendealte Erbstück menschheitsgeschichtlicher Mode, in den Ruf eines Leichtfußes, ja eines modetechnischen Fehlgriffs gerät? In der modernen Bürowelt hat man über die Sandale am Männerfuß geradezu einen Bann gelegt. Und wehe, wehe, wehe, man versucht, den Anblick nackter, ungepflegter Männerfüße durch den Gebrauch von Socken zu kaschieren. Das macht es nicht besser, denn selbst die Barbaren in den Sandalenfilmen gelten da als stilsicherer.

Wie im falschen Film kam sich nun jüngst die Volkshochschule Buxtehude vor. Die Ursache: Ein Bild auf dem Kursheft, das verstärkt Männer ansprechen sollte. Zu sehen waren Männerbeine in weißen Socken und Sandalen. Die Resonanz darauf: gewaltig. Plötzlich war Buxtehude auch ein Thema in Hamburg. Von „Sandalismus“ sei scherzhaft schon die Rede gewesen, gemeint als Diskriminierung des alten weißen Mannes.

Die Sandale ist modetechnisch längst rehabilitiert

„Unsere Aufgabe ist es auch, Männer zu schubsen, sonst bewegen sie sich nicht“, sagte der stellvertretende Leiter der VHS, Tobias Rothenberg der Deutschen Presse-Agentur. Der Anteil von Männern an Gesundheitsangeboten belaufe sich zum Beispiel deutschlandweit nur auf 18 Prozent. „Frauen sind schlauer, sie kümmern sich um sich und gehen zum Sport“, sagt Rothenberg. Männer gingen erst zu einem Kurs, wenn der Rücken richtig zwicke, oder zur Vorsorge zum Arzt, wenn der beste Freund an Krebs erkrankt sei.

Rein aufmerksamkeitstechnisch war die Aktion ein voller Erfolg. Allerdings bleibt ein fader Nachgeschmack. Und der richtet sich jetzt in ganz andere Richtung: Sandale und Socke sind bei richtiger Socken- und Sandalen-Wahl in der Modewelt längst rehabilitiert. Nur hat sich das bislang weder in den Büros noch bei den Lesern des Buxtehuder VHS-Programms herumgesprochen.