Movieland am Gardasee: Diese Attraktionen werden geboten

Der Gardasee eignet sich aus vielen Gründen für einen Familienurlaub. Dazu gehört auch der Vergnügungspark Movieland nahe dem Ufer.

Der Gardasee hat sich als Ausflugsziel auch für deutsche Touristen bewährt. Und das nicht nur wegen des Gewässers an sich. Denn auch im Umkreis gibt es allerhand zu erleben. Neben Sehenswürdigkeiten und anderen Ausflugszielen, die zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden können, locken auch verschiedene Freizeit- und Vergnügungsparks.

Einen Namen hat sich bereits der Safaripark gemacht. Beim Familienurlaub am Gardasee steht aber wohl auch oft ein Besuch des Movieland auf dem Plan. Dieser Text widmet sich dem Park, der Teil des Caneva World Resort ist und den Untertitel "The Hollywood Park" trägt.

Movieland am Gardasee: Wo liegt der Freizeitpark?

Das Gelände des Movieland befindet sich direkt am Gardasee an der Via Fossalta zwischen Lazise und Peschiera del Garda. Direkt nebenan befindet sich der Caneva Aquapark, der zum Schwimmen am Südostufer des Gardasee einlädt.

Movieland am Gardasee: Wie lauten die Öffnungszeiten?

Das Movieland am Gardasee richtet seine Öffnungszeiten nach der Jahreszeit. Dies ist die Übersicht für die Wochentage:

bis einschließlich 28. Juni von 10 bis 18 Uhr geöffnet

vom 1. Juli bis zum 2. August von 10 bis 19 Uhr geöffnet

vom 5. bis zum 23. August von 10 bis 23 Uhr geöffnet

vom 26. bis zum 30. August von 10 bis 19 Uhr geöffnet

vom 2. bis 20. September von 10 bis 18 Uhr geöffnet

am Donnerstag, dem 31. Oktober, von 10 bis 24 Uhr geöffnet

am Freitag, dem 1. November, von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Es folgen die Öffnungszeiten an den Samstagen:

bis einschließlich 26. Oktober von 10 bis 23 Uhr geöffnet

am 2., 9. und 16. November von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Abschließend die Öffnungszeiten an Sonntagen:

bis einschließlich 28. Juli von 10 bis 19 Uhr geöffnet

am 4., 11. und 18. August von 10 bis 23 Uhr geöffnet

vom 25. August bis 17. November von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Alle Angaben Stand 23. Mai 2024.

Der letzte reguläre Tag der Saison unter der Woche ist also der 20. September, danach ist abgesehen von den Wochenenden nur noch am 31. Oktober und am 1. November geöffnet. Der allerletzte Tag, an dem Movieland am Gardasee die Pforten im Jahr 2024 öffnet, ist der 17. November.

Movieland am Gardasee: Was kostet der Eintritt?

Erwachsene zahlen beim Movieland am Gardasee 34 Euro Eintritt. Hierzu zählen alle Personen über 1,40 Meter. Für Besucher zwischen einem Meter und 1,40 Meter gilt der ermäßigte Preis von 28 Euro, alle unter einem Meter Körpergröße haben freien Eintritt.

In den Genuss des vergünstigten Preises von 28 Euro kommen auch Menschen mit Behinderung, schwangere Frauen, Senioren über 65 Jahren und Ordnungskräfte sowie Streitkräfte. Allerdings sind diese Tickets nur an der Kasse erhältlich. Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, die sich nicht selbst versorgen können, haben freien Eintritt.

In Gruppen von mindestens 20 Personen beträgt der Einzelpreis 21 Euro, jeder Zehnte kommt dann sogar gratis in den Park. Handelt es sich bei der Gruppe um eine Pfarrei oder einen Verein, kostet der Eintritt 19 Euro pro Person, auch hier kommt jeder Zehnte um den Eintrittspreis herum. Die Reservierung muss bei Gruppen dieser Größe mindestens drei Tage vorher vorgenommen werden.

Es gibt aber auch spezielle Angebote wie das Park+Hotel-Paket ab 56 Euro. Inbegriffen ist ein Tages-Ticket für das Movieland, ein Frühstück in einer Hotelanlage und Unterstützung durch das Fachpersonal.

Movieland am Gardasee: Welche Attraktionen werden geboten?

Movieland am Gardasee verspricht über zehn Shows und 40 Künstler, dazu mehr als 20 einzigartige Attraktionen. Jeder Tag startet mit einer Parade aller Künstler unter dem Titel "Hooray for Hollywood". Diese dauert etwa fünf Minuten. Im Bereich Family wird unter anderem Folgendes angeboten:

Antares – Interstellar Space Lines (Raumfahrt zum Mars)

Space Jumper (Hüpfburg speziell für Kinder, seit 2024 im Programm)

Sahara Jeep (Mini-Jeeps für Kinder, seit 2024 im Programm)

Jeep (Mini-Jeeps für Kinder, seit 2024 im Programm) Expedition Pangea (Jeep-Tour vorbei an Dinosaurier-Nachbildungen)

Medusa Epic Show (25-minütige Live-Show mit Spezialeffekten)

Troncosaurus (Baumstamm-Tour durch Wasserbahn mit Wasserfällen)

Route 66 (Fahrt mit kleinen Zweisitzern samt Verbrennungsmotor auf Rennstrecke)

Thank you Elvis (15-minütige Show zu Ehren des King of Rock'n'Roll)

Bandido – The Magic Ride (Fahrt im 3D-Simulator)

Voice's Magic (25-minütige Show eines Stimmenimitators und Sängers)

Kitt MiniJet (kleine Motorboote – für Kinder – auf dem Wasser)

Fantasmik (Hexenhaus für Kinder)

Cooter's Rodeo (Kettenkarussell für Kinder)

Oktopus (Fahrgeschäft für Kinder in Form eines Oktopus)

Bront'O'Ring (Achterbahnfahrt für Kinder)

Im Bereich Adventure gibt es diese Attraktionen:

We are back – Kids from the Future (Fahrt mit 3D-Simulator, seit 2024 im Programm)

US Army Stunt Show (35-minütige Spezialeffekte-Show in einer Arena mit echtem Flugzeug und Panzer)

Kitt SuperJet (Motorboote mit zwei 600 PS starken Motoren auf dem Wasser)

Magma 2.1 (Fahrt mit von Stuntmen gesteuerten Lkw durch Wasser und Erdbeben )

) Overdrive Live Set (25-minütige Stunt-Show mit Verfolgungsjagden und Schießereien)

U-571 (U-Boot-Simulator)

Der Bereich Action umfasst diese Attraktionen:

Diabolik Invertigo (Hänge-Achterbahn)

Holmes Hotel (Horrorhaus täglich von 13 bis 15 Uhr und Special Movy Nights Season von 19 bis 20 Uhr)

Space Mission Orbit (Space-Shuttle-Simulator in Form eines Combo-Turms mit Start nach oben und freiem Fall nach unten)

Hollywood Action Tower (freier Fall)

Movieland am Gardasee: Was gibt es außerdem?

Auf dem Gelände befinden sich außerdem mehr als ein Dutzend Imbissbuden und Essensstände. Geboten werden Fastfood, Snacks, Gebäck, Eis oder Getränke.

An den Wochenenden steigen auch besondere Veranstaltungen. Folgende sind als nächstes geplant:

25. und 26. Mai: Movieland Pride

Pride 1. und 2. Juni: Gladiators Weekend (Gladiatorenschule, Special Shows, Photopoint)

8. und 9. Juni: Stranger Days (u.a. mit Cosplayern)

15. und 16. Juni: Marvel Impersonators

22. und 23. Juni: Horror Eighties Movies

Übrigens: Am Gardasee gibt es auch Hotels mit Kinderprogramm. Es werden aber auch sehr teure Unterkünfte angeboten. Alternativ finden sich am Gardasee auch Ferienhäuser. Egal, wo übernachtet wird: Vorsicht vor Blitzern ist immer geboten.