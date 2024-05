Nach Krebserkrankung: Prinzessin Kate bricht mit Tradition

Nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate senden viele Royal-Fans Genesungswünsche. Die 42-Jährige bedankt sich dafür auf auffällige Weise.

Die öffentliche Anteilnahme nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate ist groß. Aus ihrem geplanten OP-Eingriff im Bauchraum resultierte die schockierende Nachricht der heimtückischen Erkrankung. Die Nachricht traf viele Fans der britischen Royals hart, kam sie doch zu einer Zeit, in der viel um die 42-Jährige spekuliert worden war. Jetzt haben sich Kate und Familie bei denjenigen zurückgemeldet, die ihr beste Genesungswünsche aussprachen - mit einer Karte, die nicht der royalen Tradition entspricht.

Nach Krebserkrankung: Wie geht es Prinzessin Kate?

Die britischen Royals kommen nicht zur Ruhe. Erst wurde bekannt, dass König Charles an Krebs erkrankte und daraufhin sagte auch Camilla, dass sie eine Pause brauche. Die Aufgaben sind neu verteilt worden, Prinz William soll als künftiges Oberhaupt des Commonwealth seinen Vater vertreten. Auf William lastet aber allen voran natürlich, dass auch seine Frau schwer krank ist. Vorsorglich unterzieht sie sich nach Angaben der Windsors bereits einer Chemotherapie.

Wie groß ist die Anteilnahme nach Kates Krebserkrankung?

Wie ihr Schwiegervater König Charles III., erreichen auch die 42-Jährige viele Genesungswünsche, unter anderem per Brief. Neben engen Familienmitgliedern - auch Harry und Meghan haben sich nach der Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate, wenn auch kurz, gemeldet - sprechen neben zahlreichen Stars, die sich teils für ihre Kritik im Vorfeld entschuldigten, ihr alles Beste aus. Auch die Anhänger der Krone nehmen Anteil am royalen Schicksal.

Laut des Wochenmagazins "Hello!" erhielten in den zurückliegenden Tagen all diejenigen, die Kate eine schnelle Genesung wünschten, eine Dankeskarte. Auf dieser sei übersetzt geschrieben: "Vielen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche an Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales. Wir wissen Ihre aufmerksame Geste sehr zu schätzen."

Dankeskarte der Royals: Ein Detail fällt auf

In der Regel, so berichtet das Magazin, verschicke der Palast zu besondere Anlässen Dankeskarten. Etwa bei Hochzeiten, nationalen Feiertagen oder ganz klassisch an Weihnachten. Stets in der Karte enthalten sei ein schönes Familienfoto - doch genau das fehle der aktuellen Dankeskarte. Ein Bruch der Tradition.

Als die Erkrankung noch nicht öffentlich gemacht wurde und die Royal-Fans spekulierten, warum sich Kate lange nicht zeigte, führte ein retuschiertes Foto der königlichen Familie zu einem Shitstorm.

Ob es einen Zusammenhang gibt und aus diesem Grund dieses Mal kein Foto der Karte beiliegt, ist nicht bekannt.