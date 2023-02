Schauspielerin Nadja Tiller ist tot

Sie wurde Ende der 1960er-Jahre mit dem Film "Das Mädchen Rosemarie" berühmt. Nun ist Nadja Tiller gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt.

Nadja Tiller ist tot. Die legendäre Schauspielerin ist im Alter von 93 Jahren in der Seniorenresidenz "Augustinum" gestorben. "Meine Mutter starb heute Nacht im 'Augustinum' in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein", teilte Tochter Natascha Giller der Bild mit: "Sie war nicht allein, dafür sind wir als Familie sehr dankbar. Der Pfleger rief mich heute früh um sechs Uhr an und informierte mich. Ich war noch letzte Woche bei meiner Mutter zu Besuch. Mein Bruder und ich stimmen uns jetzt ab, werden in den nächsten zwei Tagen nach Hamburg fahren. Wir werden auch im Krematorium dabei sein."

Tiller war 1929 in Wien geboren wurde. Die Österreicherin, die Tochter eines Schauspielers und einer Opernsängerin ist, studierte in der Folge an der Musik- und Schauspielakademie. Ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin feierte sie 1958 durch ihre Rolle der Nitribitt in "Das Mädchen Rosemarie". Sie verkörperte in dem Film ein glamouröses Callgirl und galt in der Folge als eine der schönsten und erotischsten Frauen der europäischen Filmszene.