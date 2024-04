Staffel 2 von "KLEO": Start im Sommer - Handlung und Besetzung bekannt

"KLEO", Staffel 2: Wir haben für Sie herausgefunden, was zum Start 2024, Handlung und Besetzung schon bekannt ist.

Netflix hat den Start von Staffel 2 des Action-Thrillers "KLEO" für das Jahr 2024 bestätigt. Darauf warteten die Fans nun schon über anderthalb Jahre. Wir haben für Sie recherchiert und teilen die neusten Erkenntnisse hier mit Ihnen.

"KLEO, Staffel 2" bei Netflix: Start-Termin ist im Sommer 2024?

Der Streaming-Anbieter hielt lange Zeit den Start der zweiten Staffel geheim, obwohl die Dreharbeiten bereits 2023 begonnen hatten. Nachdem Jella Haase und ihr Schauspielkollege Dimitrij Schaad im September 2022 auf Instagram verkündet hatten, dass eine zweite Staffel von "Kleo" beschlossen sei, wurde es ruhig um die deutsche DDR-Thriller-Serie von Netflix. Nun hat der Streaming-Anbieter nach fast zwei Jahren Wartezeit bekannt gegeben, dass das Warten im Sommer ein Ende haben wird. Netflix hat nun angekündigt, dass im Sommer 2024 neue Folgen veröffentlicht werden. Ein konkreter Starttermin wurde jedoch noch nicht genannt.

Im übrigen freut sich Netflix nach wie vor diebisch über den Erfolg von Staffel 1 und zitiert genüsslich die Urteile unserer Kollegen: "Must-See-Serie" (Glamour), "So anders – und gut” (Vogue), "Schrill, schnell, schräg, schmutzig" (Welt am Sonntag) sowie "Eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre”(NDR N-Joy). Fans dürfen also auf Staffel 2 gespannt sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Staffel 1 landete zum Start im Sommer 2022 aus dem Stand für ein paar Wochen in den Netflix Top 10. Sogar Horror-Spezialst Stephen King zeigte sich auf Twitter recht angetan von dem "frischen Wind" und der "Spannung".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Handlung: Worum geht es bei "KLEO"?

Die Serie "Kleo" spielt im Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Kleo Straub, eine junge Top-Killerin der Stasi, eliminiert 1987 einen Geschäftsmann in Westberlin und beschließt daraufhin, aus dem Geschäft auszusteigen. Die DDR wirft sie jedoch unter fadenscheinigen Vorwänden ins Gefängnis, was sogar dazu führt, dass der ihr nahestehende Opa sich von der Agentin abwendet. Im Gefängnis erlebt sie Demütigungen und Misshandlungen.

Zwei Jahre nach dem Fall der Mauer wird sie als politische Gefangene freigelassen. Das neue Berlin verwirrt sie, doch sie erkennt, dass sie nur ein Bauernopfer in einem größeren Spiel war. Ohne Rücksicht begibt sie sich mit verschiedenen Identitäten auf einen Rachefeldzug, geleitet von einem ominösen roten Koffer, der sie von Berlin über Mallorca bis nach Chile führt. Der Westberliner Polizist Sven verfolgt sie auf Schritt und Tritt, auf der Jagd nach dem Fall seines Lebens.

Lesen Sie dazu auch

Die erste Staffel endet offen und die zweite Staffel setzt vermutlich genau dort an. Min Sun hat Vertragsdokumente zwischen der DDR und den USA ausgetauscht, bevor ein schwarzer Bildschirm die Handlung stoppt. Verfolgt sie einen Plan, indem sie den USA falsche Informationen liefert? Kleo und Sven jagen weiterhin dem roten Koffer nach, nun auch verfolgt von KGB und CIA. Die Beziehung zwischen Kleo und Sven wird durch den Koffer beeinträchtigt, nachdem Kleo Sven als Verräter bezeichnet. Werden sie wieder zueinander finden?

Netflix hat verraten, dass Sven alles daran setzen wird, seinen Fehler wiedergutzumachen, doch die Liebesnacht zwischen Kleo und Sven könnte weitere Konsequenzen haben. Kleo muss sich in der zweiten Staffel also nicht nur mit ihrer Vergangenheit, sondern auch mit ihrer Zukunft auseinandersetzen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 2 von "KLEO"?

Zur Besetzung von Staffel 2 hat sich Netflix bisher noch nicht final geäußert. Wir liegen aber sicher nicht völlig daneben, wenn wir mit dem weitgehenden Wiederauftauchen der Crew aus Staffel 1 ausgehen - zumindest in den entscheidenden Rollen.

Die Hauptrolle in "KLEO" übernahm Jella Haase. Der 31-jährigen Schauspielerin gelang der Durchbruch als Schülerin Chantal in der Komödien-Reihe "Fack ju Göhte". Auch Hauptdarsteller Dimitrij Schaad wird in Staffel 2 sicherlich weiterhin viel zu sehen sein. Er spielt Sven, der zu Kleo eine Art Hassliebe führt.

Diese Darsteller waren ebenfalls im Cast der ersten Staffel dabei:

Dimitrij Schaad als Sven

als Sven Julius Feldmeier als Thilo

Vladimir Burlakov als Andi Wolf

als Andi Wolf Vincent Redetzki als Uwe Mittig

Marta Sroka als Anja

als Anja Yun Huang als Min Sun

Alessija Lause als Anna Geike

Thandi Sebe als Jenny

Jürgen Heinrich als Generaloberst Otto Straub

Steffi Kühnert als Margot

als Margot Rodrigo Rojo als Jorge Gonzalez

Taner Sahintürk als Freddy Lembech

als Freddy Lembech Alexander Hörbe als Ludger Wieczorek

Zethphan D. Smith-Gneis als Mark Petzold

Robert Gallinowski als Böttger

als Böttger Tilla Kratochwil als Petra Koopmann

als Lisa Hrdina als Jutta Zelinski

als Thilo Prothmann als Gefreiter Karl Neumann

Die Idee stammt vom Showrunner-Team "HaRiBo" (das sind Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad) sowie Autorin Elena Senft.

Regie führten Viviane Andereggen und Jano Ben Chaabane.

Die Produktion lag in den Händen von Michael Souvignier und Till Derenbach, Zeitsprung Pictures

Trailer zu Staffel 2 von "KLEO"?

Vor der Bestätigung für den Release von Staffel 2 im Sommer 2024, gab es schon einen Teaser-Trailer. Das erste Videomaterial der Serienfortsetzung sehen Sie hier:

Ankündigung "KLEO" Staffel 2