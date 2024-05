Zurück in die Zukunft: Nokia plant wohl Neuauflage des Modells 3210

Nokia plant das Comeback eines Klassikers, der vor 25 Jahren geradezu revolutionär war. Ob wohl auch der Spieleklassiker "Snake" wieder dabei ist?

Die ersten Handys muteten mit ihren Antennen ja immer ein bisschen an wie die Walkie-Talkies, mit denen man von der Terrasse aus mit dem Nachbarskind in der Baumkrone oder – Lichtjahre weiter entfernt – mit fremden Wesen auf anderen Planeten Kontakt aufzunehmen versuchte. Meist vergeblich übrigens. Dann kam das Nokia 3210: das erste Handy ohne spitze Antenne, und durch die austauschbare Schale in der Wunschfarbe individualisierbar. So bunt leuchtete die Zukunft im Jahr 1999.

Erstmals ausgestattet mit der T9-Funktion, erlaubte das 3210 SMS ganz ohne Tippfehler. Immer dann jedenfalls, wenn es nicht aus dem "guten Rutsch" einen "guten Putsch" machte, die Freundinnen zum "keulen" statt zum "kochen" einlud oder frischgebackene Eltern zu Korrektur-SMS veranlasste wie: "Er heißt Maxi, nicht Nazi!!!"

Man zockte "Snake", bis der Akku des Nokia 3210 leer war

Man darf auf eine verlässlichere Autokorrektur hoffen, wenn Nokia das 3210 jetzt offenbar wieder auf den Markt bringen will, 25 Jahre nach seiner umjubelten Erstversion. Ein Verkaufsdatum gibt es noch nicht, erste Bilder schon: Die Tastatur ist noch da, der grünliche Screen auch. Weniger klobig ist es aber, und trotz des Retro-Looks wohl mit einer Kamera ausgestattet. Handys ohne Kamera verkaufen sich nicht mehr, da beißt die Maus keinen Faden ab oder die Schlange sich in den Schwanz wie bei "Snake", dem vielleicht bekanntesten aller Handyspiele. Auch so ein Klassiker im Klassiker. Man zockte, bis der unverwüstliche Akku doch irgendwann leer war. Ob "Snake" wieder inklusive ist bei der Neuauflage des Nokia-Fossils, dazu hüllt man sich in Schweigen. Ebenso dazu, ob man Musik darauf hören kann – zum Beispiel "Mambo No. 5", den erfolgreichsten Song des Jahres 1999. Wenn nicht, schicken wir uns eben einen Klingelton-Code!

Lesen Sie dazu auch