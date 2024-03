"One Piece", Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung - was ist bekannt?

Staffel 2 von "One Piece" ist bestätigt. Wie geht es mit der Live-Action-Serie auf Netflix genau weiter? Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt.

"One Piece", das legendäre Piraten-Abenteuer aus Japan, gilt als die meistverkaufte Manga-Reihe aller Zeiten. Kein Wunder also, dass die mit Spannung erwartete Live-Action-Serie auf Netflix sich sofort nach dem Start am 31. August von Null auf Hundert katapultierte. Und genauso schnell war der Streaming-Anbieter mit der kaum überraschenden Info auf dem Markt, dass es weitergeht: Staffel 2 ist in Auftrag gegeben. Wie könnte die Reise der Strohhut-Bande weitergehen? Hier erfahren Sie alles, was wir bisher für Sie herausgefunden haben.

Start von "One Piece", Staffel 2

Der Auftrag zur Produktion von Staffel 2 der "One Piece"-Serie auf Netflix wurde am 14. September 2023 von Netflix öffentlich gemacht. Wann die Fortsetzung auf die Monitore der Zuschauer geht, ist bisher nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass Staffel 2 von "One Piece" zwischen September 2024 und März 2025 kommen könnte. Immerhin hat Showrunner Matt Owens gegenüben deadline.com durchblicken lassen, dass zumindest in der Theorie schon ein Sechs-Staffel-Plan für "One Piece" existiert. Wir bleiben dem Thema mit dem Starttermin auf den Fersen und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Wie könnte die Handlung in Staffel 2 von "One Piece" weitergehen?

"One Piece"" ist eine Live-Action-Serie, die auf der Manga-Reihe von Eiichiro Oda basiert. Ein junger Piraten-Kapitän begibt sich mit seiner Mannschaft auf eine abenteuerliche Reise mit dem Ziel, den legendären Schatz "One Piece" zu finden und eines Tages Piratenkönig zu werden. Er ist mit den magischen Kräften der Teufelsfrucht ausgestattet, zu seiner Crew zählen zunächst die junge Navigatorin Nami, der Schwertkünstler Zoro, der Schütze Lysop und der Koch Sanji. Gemeinsam bilden sie die Strohhut-Piratenbande.

Am Ende der ersten Staffel wurde eine Allianz zwischen Buggy und Alvida angedeutet sowie der Steckbrief einer zunächst noch nicht bekannten Person verbrannt. Bevor es also auf die Grand Line geht, gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Kenner der Materie rechnen spätestens jetzt mit der Umsetzung einer der beliebtesten Geschichten des Originals: Mit der Ankunft auf der Grand Line erfahren die Piraten schon bald so einiges über die ominöse "Baroque"-Firma. Mit einer neuen Verbündeten sowie dem vermutlich bald angeheuerten Schiffsarzt Tony Chopper (siehe unten - "Besetzung") geht es nach Alabasta – einem Wüstenstaat, der kurz vor einem Krieg steht. Dort treffen Ruffy, Zoro und Co. auf ihren ersten Feind, der scheinbar übermächtig ist: Sir Crocodile.

Eine Sache allerdings wird "One Piece" laut movierpilot.de niemals zeigen: Romanzen innerhalb der Crew. Das hat "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda dem Co-Showrunner Steven Maeda eindeutig klargemacht. "One Piece’s Nami and Zoro Will Never Get Together, No Matter How Hard You 'Ship Them", bringt tvline.com das Thema auf den Punkt - hier also bleibt die Fantasie der Fans bis zum Äußersten gefordert. Das vermeintliche Knistern in Staffel 1 war von den Machern nicht so gemeint - im Zentrum der Suche nach dem größten Schatz aller Zeiten soll ganz allein die Freundschaft der Strohhut-Piraten Ruffy, Zoro, Nami, Lysop und Sanji stehen. Innerhalb des Teams wird sich niemand verlieben. Außerhalb vielleicht? Bisher war noch nirgends davon die Rede, ob das Liaison-Verbot auch für Marine-Soldaten gilt.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "One Piece", Staffel 2?

Die meisten der fachkundigen Auguren gehen davon aus, dass der Cast von Staffel 1 auch bei der Fortsetzung im Boot ist.

Hier kommt die bisherige Besetzungsliste aller Akteure, die in mehr als einer Episode zu sehen waren:

Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy

als Monkey D. Luffy Emily Rudd als Nami

Mackenyu als Roronoa Zoro

Morgan Davies als Koby

Vincent Regan als Garp

Aidan Scott als Helmeppo

als Helmeppo Armand Aucamp als Bogard

Jacob Romero als Usopp

als Usopp Jeff Ward als Buggy

als Buggy Taz Skylar als Sanji

McKinley Belcher III als Arlong

Craig Fairbrass als Chef Zeff

Jandre le Roux als Kuroobi

Peter Gadiot als Shanks

Colton Osorio als Young Luffy

als Young Luffy Steven John Ward als Mihawk

als Mihawk Celeste Loots als Kaya

Kathleen Stephens als Makino

Len-Barry Simons als Chu

als Royston Stoffels als Maître'd'

als Maître'd' Stevel Marc als Yasopp the Great

Ntlanhla Morgan Kutu als Lucky Roux

als Lucky Roux Laudo Liebenberg als Benn Beckman

Alexander Maniatis als Klahadore

als Klahadore Bianca Oosthuizen als Sham

Langley Kirkwood als Ax Hand Morgan

als Ilia Isorelýs Paulino als Alvida

Albert Pretorius als Buchi

Tamer Burjaq als Higuma

Chioma Antoinette Umeala als Nojiko

Grant Ross als Genzo

Brett Williams als Merry

als Merry Sven Ruygrok als Cabaji

Lily Fisher als Young Nami

Brashaad Mayweather als Patty

Matt von Zweigbergk als Bartender

Rory Acton Burnell als Captain Nezumi

als Captain Nezumi Richard Wright-Firth als Petty Officer Ukkari

Zwei Neuzugänge stehen bisher auf der Gerüchteliste: Zum einen hat Schöpfer Eiichirō Oda angedeutet, dass sich eine äußerst beliebte Figur der Strohhut-Bande anschließen könnte: Tony Chopper dürfte danach wie im Manga und der Anime-Adaption als Arzt bei der Piraten-Crew anheuern. Das knuffige Rentier ist ein Kult-Charakter der Manga-Vorlage.

Der zweite von den Glaskugel-Experten erahnte Neuzugang ist Jamie Lee Curtis. Nachdem sich viele Fans im Internet dafür ausgesprochen hatten, dass sie die Rolle von Dr. Kureha übernehmen soll, ist die Schauspielerin schließlich selbst auf das Netflix-Projekt aufmerksam geworden und hat sich in einem Interview der Rolle gegenüber wohlwollend geäußert. Es ist also möglich, dass in einer zweiten Staffel von "One Piece" ein echter Hollywood-Megastar Teil der Besetzung wird.

Der Trailer zu "One Piece"

Einen Trailer zu Staffel 2 gibt es bisher noch nicht. Hier kommt schon mal die Einstimmung zur Ersten.