Seit Wochen kursieren Gerüchte über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate. Nun hat sich der Palast geäußert.

Gerüchte und Spekulationen um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate reißen in den letzten Wochen nicht ab, da die britischen Royals aufgrund einer Erkrankung nun schon eine ganze Weile ohne die Frau von Prinz William auskommen müssen. Vor allem in den Sozialen Medien überschlagen sich die Theorien über Kates Verbleib und Gesundheitszustand. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hat sich nun ein Sprecher des Kensington Palace geäußert. Was er zu Kates Gesundheitszustand sagte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Palast reagiert auf Gerüchte um Prinzessin Kate: Wie ist ihr Gesundheitszustand?

Nachdem die Prinzessin im Januar eine geplante Bauchoperation durchlaufen musste, haben die Spekulationen über ihren Zustand und ihre Abwesenheit von öffentlichen Auftritten eine neue Intensität erreicht.

Um dem Ausmaß der Spekulationen Herr zu werden, hat sich ein Sprecher des Kensington Palace nun exklusiv gegenüber Page Six geäußert. Der Sprecher sagte Folgendes: "Kensington Palace machte bereits im Januar die Zeitlinien für die Erholung der Prinzessin bekannt und wir betonten, dass nur bei signifikanten Neuigkeiten Updates gegeben werden."

Diese Richtlinie bleibe weiterhin bestehen, und es wurde bestätigt, dass es der 42-Jährigen gut geht. Prinzessin Kate, die seit Weihnachten nicht mehr öffentlich gesehen wurde, ist Gegenstand wilder Spekulationen im Internet, wobei die Theorien von plastischer Chirurgie bis hin zu einem Koma reichen. Zur Zeit ihrer Operation bestätigte der Kensington-Palast in einer Mitteilung, dass die Mutter von drei Kindern bis zu zwei Wochen im Krankenhaus bleiben würde und nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren würde.

Während der Erholungsphase von Prinzessin Kate nach ihrer Operation hat Prinz William seine öffentlichen Pflichten wieder aufgenommen. Er löste laut dem Page Six-Bericht jedoch am Dienstag erneut Besorgnis aus, als er sich aus nicht genannten "persönlichen Gründen" von einem königlichen Termin zurückzog. Der Palast betonte jedoch auch zu dieser Zeit, dass es der Prinzessin "gut geht".

Parallel dazu sorgte die Nachricht, dass König Charles III. zur gleichen Zeit eine Routineoperation an der Prostata durchführte und anschließend eine Krebsdiagnose erhielt, für Aufsehen. Trotz der erfolgreichen Operation und der ernsten Diagnose drückte der Monarch seine tiefe Dankbarkeit für die zahlreichen Unterstützungsbotschaften und guten Wünsche aus, die er in den letzten Tagen erhalten hatte. Einige der Wünsche hatten Charles sogar zu Tränen gerührt. Auch Prinz Harry reiste aus Kalifornien an, um seinen kranken Vater zu besuchen.