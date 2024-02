Der Spezi-Streit wird nun auf Reddit ausgetragen

Paulaner oder Riegele? Nutzer des Online-Forums Reddit stellen sich die Frage – und urteilen unterhaltsam über die Getränkewahl anderer.

Ein User postet ein Foto von seiner Cola-Mix-Limonade der Firma Alaska. Die Community SpeziverbrechenDE auf dem sozialen Netzwerk Reddit fällt das ironische wie fiktive Urteil "5 Jahre Haft", da es ihrer Ansicht nach kein schmackhaftes Spezi ist. Was wie die Unterhaltung Einzelner wirkt, hat in Wirklichkeit System. In dem sozialen Netzwerk sind Diskussionen über die Qualität verschiedener Spezi-Marken populär. Aber warum eigentlich? Und wie kann es sein, dass ein Getränk so stark polarisiert?

Klar ist: Beim Geschmack scheiden sich die Geister. Doch für die mittlerweile mehr als 4000 Nutzer des Subreddits – so werden die einzelnen Foren auf der Onlineplattform Reddit genannt – ist die Wahl des Getränks eine wichtige Entscheidung. Nutzer posten ein Bild ihres Spezis, in den Kommentaren wird anschließend über die fiktive "Strafe" für den User entschieden: Vom Kavaliersdelikt bis zu lebenslanger Haft ist alles dabei. "Gekreuzigt werden" soll ein Nutzer, der sein Spezi mit Sprite mischt. Ein anderer User zitiert in seinem Kommentar die Bibel: "Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!"

Paulaner vs. Riegele: "Es geht darum, die Liebe zu Spezi zu teilen"

"Der Subreddit basiert im Prinzip auf Sarkasmus", erklärt ein Moderator des Forums, der anonym bleiben möchte. "Am Ende des Tages wird niemand Strafen dafür kriegen, dass er ein bestimmtes Produkt gekauft hat. Unser Ziel ist es, einfach eine gute Zeit zu haben und unsere Liebe zu Spezi zu teilen", erzählt er der Redaktion. Trotz dieser Liebe fällt die Community oft sehr harte Urteile über die Getränkewahl: Ein River Mix Zero ist laut den Forennutzern ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Doch manchmal fallen die Schiedssprüche gnädig aus. Ein Nutzer erklärt im Text, den er zu seinem Bild von seinem Cola-Mixgetränk der Marke Feldschlösschen geschrieben hat, dass er aktuell kein Geld für gutes Spezi habe. Die anderen Nutzer ließen ihn daraufhin aufgrund seiner Geldsorgen "gerade noch einmal davonkommen".

Wie sarkastisch es in diesem Forum zugeht, zeigt sich, als es in einem Post um Instantspezi geht. Ein Nutzer fordert: "Lebenslänglich. Todesstrafe, wenn du es im Sodastream sprudelst." Daraufhin fragt ein anderer User, was passiere, wenn man das Instantspezi mit Milch mische. Ein Dritter erklärt: "Für solche Leute gibt es einen speziellen Platz in der Hölle", woraufhin sich ein Vierter am Wortspiel mit SPEZIell erfreut.

Das Spezi von Riegele ist auf Reddit hoch im Kurs

Auf die Frage, welches Spezi jedoch am besten schmeckt, antwortet der Moderator: "Grundsätzlich sind alle Spezis irgendwie gut. Aber gerade Paulaner und Riegele sind nicht ohne Grund so beliebt." Eine diplomatische Aussage, denn die Moderatoren sind dafür verantwortlich, dass Nutzer fair miteinander umgehen und sich nicht gegenseitig beleidigen. "Zum Glück geschieht das aber sehr selten, und durch Kontrolle von Kommentaren durch Stummschalten oder Entfernen kann man solche Probleme auch gut eindämmen", erklärt der Moderator.

Lesen Sie dazu auch

Und dann gibt es noch die Vorbilder im Forum. Wie etwa jener User, der in einer Augsburger Bäckerei am Rathausplatz sitzt und ein Riegele-Spezi trinkt. Lob lässt nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer schreibt: "Das ist der Inbegriff von Gesetzestreue."

Über Spezi lieferten sich Paulaner und Riegele einen Rechtsstreit

Die Debatte um Spezi erreichte jedoch auch in den vergangenen Jahren eine juristische Dimension. Denn zwischen den Firmen Paulaner und Riegele endete erst 2023 der Rechtsstreit über die Nutzung der Namensrechte. Basierend auf einer Koexistenzvereinbarung aus dem Jahr 1974 bewirbt die Paulaner-Brauerei seitdem ihr Mischgetränk unter dem Namen Spezi, Riegele als Erfinder des Getränks kündigte 2021 den Vertrag auf. Die Einmalzahlung von 10.000 D-Mark für die Namensrechte erschienen ihnen zu gering, der Augsburger Brauerei schwebte ein siebenstelliger Ausgleichsbetrag vor. Das Oberlandesgericht München gab jedoch der Paulaner-Brauerei recht, die gegen die Aufkündigung des Vertrags geklagt hatte. Seitdem dürfen beide Hersteller den Markennamen Spezi nutzen.

Zwar ist nun der Rechtsstreit zwischen Riegele und Paulaner gerichtlich gelöst, die gesellschaftliche Debatte über das beste Cola-Mixgetränk geht jedoch weiter. Den Foren-Nutzern wird es recht sein – oder wie einer von ihnen kurz und prägnant ausdrückt: "Bestes Getränk!"