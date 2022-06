"Peaky Blinders", Staffel 6: Start, Folgen, Besetzung, Trailer und alle Infos

Die sechste und zugleich letzte Staffel von "Peaky Blinders" geht im Juni bei Netflix an den Start. Wir haben alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und zum Stream auf Netflix für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zu Staffel 6.

Die britische Serie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" gibt es im Juni mit Staffel 6 auf Netflix zu sehen. Der britische Fernsehsender BBC, der die Serie produziert, hatte bereits frühzeitig angekündigt, dass es sich bei Staffel 6 um die letzte Staffel der beliebten Gangster-Serie handeln wird. In Großbritannien wurden die neuen Folgen bereits seit dem 27. Februar auf BBC One ausgestrahlt und nun gibt es die finale Staffel bald auch in Deutschland zu sehen. Im Mittelpunkt der Serie stehen die aus Birmingham stammende Familie Shelby und vor allem der Gangsterboss Tommy Shelby, der die Geschicke der kriminellen Bande lenkt.

Sie möchten mehr über Staffel 6 von "Peaky Blinders" erfahren? Wann gehen die neuen Folgen bei Netflix an den Start? Wer gehört zur Besetzung in der finalen Staffel der Serie? Wie viele neue Episoden wird es geben? Wir beantworten diese und weitere Fragen hier für Sie und haben am Ende des Artikels außerdem einen Trailer zu Staffel 6 für Sie.

"Peaky Blinders": Start von Staffel 6 bei Netflix

Die neuen Folgen von "Peaky Blinders" gibt es ab dem 10. Juni 2022 auf Netflix zu sehen. Alle Folgen der sechsten Staffel stehen dann auf Abruf zur Verfügung - in Großbritannien wurden die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Es handelt sich zwar um die letzte Staffel von "Peaky Blinders", doch der Serienerfinder Steven Knight hat bereits 2021 bestätigt, dass er das Crime-Drama mit einem Film zum Abschluss bringen will. Die Dreharbeiten für den Film sollen Medienberichten zu Folge 2023 beginnen.

Video: kabel eins

Folgen von "Peaky Blinders": Die Episoden in Staffel 6

Genau wie alle bisherigen Ausgaben der Serie, wird auch Staffel 6 von "Peaky Blinders" insgesamt sechs Folgen umfassen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Bisher wurden nur die englischen Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht. Wir informieren Sie sobald auch die deutschen Folgen-Titel bekannt sind. Das sind die Folgen der sechsten Staffel im Überblick:

Folge 1: Black Day, 10.06.2022, Netflix

Folge 2: Black Shirt, 10.06.2022, Netflix

Folge 3: Gold, 10.06.2022, Netflix

Folge 4: Sapphire, 10.06.2022, Netflix

Folge 5: The Road to Hell, 10.06.2022, Netflix

Folge 6: Lock and Key, 10.06.2022, Netflix

Handlung von "Peaky Blinders": Worum geht es in Staffel 6?

Im Zentrum der Handlung steht Thomas "Tommy" Shelby, der als Familienoberhaupt der Familie die kriminellen Geschäfte lenkt. Er leidet durch seine Erfahrungen im Krieg an einer posttraumatischen Belastungsstörung und seine psychischen Probleme holen ihn vor allem im Laufe der fünften Staffel ein. Im Laufe der Handlung versucht er mit allen Mitteln seine Familie auf den rechten Weg zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie ihr Geld mit legalen Geschäften verdienen kann. Äußere Umstände sorgen jedoch immer wieder dafür, dass eine Vorhaben scheitern und er zu illegalen Methoden greifen muss.

Es folgen Spoiler zu Staffel 5:

Nachdem am Ende der fünften Staffel Tommys Plan, einen seiner größten Konkurrenten auszuschalten, scheitert, scheint sein psychischer Verfall den Zenit zu erreichen. Darüber hinaus gibt es wohl einen Verräter in den eigenen Reihen, der für das Scheitern der Pläne mitverantwortlich ist. Die Staffel endet mit einem dramatischen Cliffhanger: Tommy rennt in ein leeres Feld, wo ihn Grace und ein schwarzes Pferd erwarten. Auf ihre Zusprache hin hält sich das Familienoberhaupt schließlich schreiend eine Pistole an den Kopf, bevor der Abspann über den Bildschirm läuft. Drückt er wirklich ab? Die Antwort auf diese Frage liefert die sechste Staffel von "Peaky Blinders".

"Peaky Blinders" läuft nun schon über viele Jahre und die Erinnerungen an die erste Staffel dürften bei vielen Fans der Serie mittlerweile bereits verblasst sein. Falls Sie vor dem Start der sechsten Staffel die gesamte bisherige Handlung noch einmal im Schnelldurchlauf sehen möchten, dann haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Die BBC hat eine 13-minütige Zusammenfassung der Serie auf Instagram veröffentlicht, die auch das Ende der fünften Staffel umfasst:

Besetzung von "Peaky Blinders": Schauspieler im Cast

Als Neuzugänge kommen in Staffel 6 von "Peaky Blinders" Conrad Khan und James Frecheville zum Cast dazu. Das sind die Darsteller der sechsten Staffel im Überblick:

Cillian Murphy als Thomas "Tommy" Shelby

als Natasha O'Keeffe als Elizabeth "Lizzie" Shelby

Paul Anderson als Arthur Shelby Jr.

als Arthur Shelby Jr. Sophie Rundle als Ada Thorne

als Ada Thorne Finn Cole als Michael Gray

Anya Taylor-Joy als Gina Gray

Sam Claflin als Sir Oswald Mosley

Tom Hardy als Alfred "Alfie" Solomons

als Kate Phillips als Linda Shelby

als Aimee-Ffion Edwards als Esme Shelby-Lee

Charlene McKenna als Captain Swing/Laura McKee

Packy Lee als Johnny Dogs

Benjamin Zephaniah als Jeremiah "Jimmy" Jesus

Ned Dennehy als Charlie Strong

als Charlie Strong Neil Maskell als Winston Churchill

Harry Kirton als Finn Shelby

Daryl McCormack als Isaiah Jesus

Emmett J Scanlan als Billy Grade

Pauline Turner als Frances

als Frances Amber Anderson als Lady Diana Mitford

James Frecheville als Jack Nelson

Stephen Graham als Hayden Stagg

Conrad Khan als Erasmus "Duke" Shelby

Trailer zur sechsten Staffel von "Peaky Blinders"

Nachdem Netflix bereits im vergangenen Jahr einen ersten Teaser-Trailer zur sechsten Staffel von "Peaky Blinders" veröffentlicht hatte, hat die BBC am 1. Januar 2022 noch einmal den offiziellen Trailer zur finalen Staffel nachgelegt. Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht - hier können Sie ihn im englischen O-Ton ansehen:

(AZ)