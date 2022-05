Mann stirbt nach Polizeikontrolle in Mannheim 02.05.2022, Baden-Württemberg, Mannheim: Die Spurensicherung arbeitet am Tatort, an dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Pr-video / René Priebe / René Priebe