Blütenstaub aktuell – wann lohnt sich das Fensterputzen?

Viele Menschen ärgern sich zurzeit über den gelben Blütenstaub, der auf Auto, Fenster und Co. für eine Schmutzschicht sorgt. Warum aktuell wieder gute Bedingungen für Blütenpollen herrschen.

Am Auto oder am Fahrrad klebt er derzeit, die Terrasse oder der Balkon sind von einer dünnen Schicht überzogen, sogar die Fensterscheiben haben einen gelblichen Schimmer: Gerade gibt es besonders viel gelben Blütenstaub. Doch wo kommt er her? Und ab wann lohnt sich der Griff zu Lappen und Putzeimer, um ihn wieder zu entfernen?

Gelbe Blütenpollen: Wieder gute Bedingungen für Pollenflug aktuell

Der Grund für die hohe Menge an Blütenstaub derzeit sind gute Voraussetzungen in der Natur. Wie die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst berichtet, ist mit dem Ende des "Aprilwinters" auch die mehrtägige pollenarme Periode vorbei. Wegen des stabileren Wetters und der höheren Temperaturen ist die Pollenkonzentration nun wieder höher. Eichenpollen erreichten im Norden und in den Bergen einen ersten saisonalen Höhepunkt.

Neben der Eiche legte vor allem im Norden und in Gebirgen die Rotbuche wieder. Auch Fichten-, Birken- und Kiefernpollen sind aktuell in der Luft. Schwach bis mittel fliegen ab dem Wochenende auch Pollen von Platane, Raps, Rosskastanie, Tanne, Weide oder Zypressengewächsen. Ahorn, Maulbeere, Rosengewächse und Wald,- Weg- und Wiesenkräuter steuern nur wenige Pollen bei.

Hohe Pollenbelastung nimmt im Laufe der Woche ab

Das fast sommerliche Wetter zum 1. Mai macht in den kommenden Tagen wechselhaftem Wetter Platz. Die Pollen finden aber trotzdem zwischendurch gute Möglichkeiten umherzufliegen. Allerdings erwartet die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst keinen außergewöhnlich intensiven Pollenflug in dieser Woche. Wer sich ans Putzen machen möchte, sollte bedenken, dass die nächste Schicht Blütenstaub wohl nicht lange auf sich warten lassen wird. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wartet am besten bis Mitte Mai – denn dann sollte es mit den den gelben Blütenpollen für gewöhlich gewöhnlich vorbei sein.