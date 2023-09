Föhnfrisur, Frack und Freitreppe: Sänger Sasha liebt das Showbusiness

Ende der 90er-Jahre wird der deutsche Sänger Sasha zum Popstar. Warum der 51-Jährige keinen Führerschein hat und was ihn mit Fernsehkoch Tim Mälzer verbindet.

Mit gegeltem Haar und schwarzem Ledermantel zieht er nachts durch die Straßen Hamburgs – und singt mit tiefem Blick in die Kamera den Refrain mit Ohrwurmpotenzial: "If you believe in love tonight ..." Mit der gleichnamigen Single gelingt Sasha 1998 sein Durchbruch. Es bleibt nicht dabei. Ein Jahr später legt der Popstar mit "I feel lonely" einen Hit nach. Über 20 Jahre später genießt Sasha immer noch das Rampenlicht.

"Ich wollte schon immer der Entertainer sein, der lässig diese glitzernde Showtreppe runterschlendert", schwärmt der 51-Jährige anlässlich seines neuen Albums "This is My Time. This is My Life". Darin schaut der Musiker auf sein Leben und seine Meilensteine zurück.

Sänger Sasha war in seiner Kindheit auf Sozialhilfe angewiesen

Es beginnt wenig glamourös in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Soest. Kurz nach Sashas Geburt scheiden sich seine Eltern, ein Bundeswehrkoch und eine Erzieherin. Mutter Ramona muss sich alleine um den kleinen Sascha Schmitz – sein Geburtsname – und seinen Bruder kümmern, zeitweise ist die Familie auf Sozialhilfe angewiesen. In Sasha regt sich früh der Wunsch nach einer musikalischen Karriere, mit zehn Jahren lernt er Gitarre und Orgel und gründet als Gymnasiast einige Bands. Nach dem Abitur schreibt er sich für ein Germanistik- und Sportstudium ein – ist aber kaum anwesend. Stattdessen streicht der Wahlhamburger den Buchstaben C aus seinem Vornamen und widmet sich ganz der Musik. Mit Erfolg!

Sasha wird oft das Image eines Balladen- oder Schmusesängers angehangen – zum Widerwillen des Musikers. Immer wieder betont er, dass er anders könne. Ab 2003 schafft sich Sasha eine Kunstfigur namens Dick Brave und gründet eine Rockabilly-Band. In der Rolle spricht der Sänger gebrochen Deutsch und gibt sich als Kanadier aus. Das musikalische Doppelleben ist Sasha nicht genug, es folgen Auftritte in Film und Fernsehen.

Sänger Sasha ist eng mit Fernsehkoch Tim Mälzer befreundet

Mit dem Fernsehkoch Tim Mälzer verbindet Sasha eine Freundschaft: Dieser war nicht nur Trauzeuge bei Sashas Hochzeit mit Julia Röntgen, sondern ist auch der Patenonkel seines vierjährigen Sohnes Otto. Frau Julia managt den Sänger – und kutschiert ihn mit dem Auto von A nach B. Denn der 51-Jährige hat keinen Führerschein, er leide an einem "Fahrtrauma" durch einen Autounfall mit 17 Jahren. Manche Dinge begleiten einen ein Leben lang. Auf seinem neuen Album ist sich Sasha treu geblieben – allerdings hat er den Ledermantel gegen einen Frack getauscht.

