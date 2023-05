Joan Collins ist 90 – und bleibt für immer als "das Biest" in Erinnerung

Joan Collins kann auf eine jahrzehntelange Karriere blicken. Doch vor allem die Rolle der Alexis Carrington Colby in "Der Denver-Clan" blieb an ihr haften. Nun wird sie 90 Jahre alt.

Jüngere dürfte weder "Der Denver-Clan" etwas sagen noch werden sie auch nur erahnen, was der Sender RTL gemeint haben könnte, als er die nun 90-Jährige Joan Collins als "größte TV-Diva aller Zeiten" bezeichnete. So ist das, die Zeiten ändern sich. Collins gleichwohl wird auf ewig und ungerechterweise "das 'Denver-Clan'-Biest" bleiben (wie Linda Evans die "'Denver-Clan'-Blondine"). Und zutreffender: eines der Gesichter der 80er.

TV-Kult: Joan Collins als Alexis Carrington Colby, John Forsythe als ihr geschiedener Mann Blake Carrington und Linda Evans als seine neue Ehefrau Krystle Carrington (von links) wurden mit der Serie "Der Denver-Clan" weltberühmt. Foto: Bert Reisfeld, dpa

"Der Denver-Clan" (Original: "Dynasty") – welch Drama! Um Öl, Macht, Menschen, Money. Mit einer Collins als diabolische Geschäftsfrau Alexis Carrington Colby, die "alles will" und vor nichts zurückschreckt. Gerade in Deutschland sollte sie ein treues Publikum finden. Eines, das 1985 auf die Frage von Thomas Gottschalk in "Na sowas!", wer denn großer Collins-Fan sei, fast entrüstet reagierte: "Alle!" Danach fuhr sie ihr vierter Ehemann (von fünf), der schwedische Schnulzensänger Peter Holm, im BMW-Cabrio ins Studio. Die Collins in schwarzer Abendrobe, Glitzersteine, hochtoupiertes Haar. Eine Frau könne, wie guter Wein, nur besser werden, wenn sie älter werde, sagte sie. Später zierte sie den Otto-Katalog, Herbst/Winter 1987/1988, als "Titel-Modell". Mehr Ruhm und Ehre für einen Film-und-Fernseh-Star war im damaligen (West-)Deutschland kaum möglich.

Marilyn Monroe warnte Joan Collins "vor den Wölfen in Hollywood"

Die Beziehung zu Deutschland hielt. Was an ihrer entwaffnenden Unkompliziertheit lag, ihrem Witz und ihrer Fähigkeit zur Selbstironie. Etwas vergessen dagegen ihr Kampf für Gleichberechtigung. "Je mehr Frauen in Machtpositionen aufsteigen, desto mehr werden starke Frauen akzeptiert werden", sagte die Britin 1986. In einem anderen Interview erzählte sie von ihrem Vater, Partner in einer Theateragentur, der sie im Alter von 16 oder 17 vor den "schlechten Männern" im Showbusiness gewarnt habe. Mit Anfang 20 habe ihr Marilyn Monroe gesagt: "Nimm dich vor den Wölfen in Hollywood in Acht!" Sie tat es, verweigerte sich der "Besetzungscouch" – und erhielt wohl deshalb nicht die Hauptrolle im Film "Cleopatra" von 1963.

Erstmals auf der Bühne stand Joan Henrietta Collins als Neunjährige. Es folgten Filme wie "Boccaccios große Liebe" und 1955 "Land der Pharaonen". Darin spielt sie die verführerisch-intrigante, glamouröse Prinzessin Nellifer, das Rollenprofil ihres Lebens. Zu dessen Höhepunkten zählt sie, an erster Stelle, ihre drei Kinder.