GNTM 2024: Kandidaten begehen Vertragsbruch, wenn sie das tun

Es knistert bei GNTM 2024 - der ersten Staffel mit Männern und Frauen. Doch viel weiter dürfen die Kandidaten nicht gehen, wie ein Teilnehmer erzählt.

Die Vorfreude der GNTM-Fans vor der diesjährigen Ausgabe war groß. Schließlich gab es eine Neuerung, die das bisherige Konzept der Erfolgsshow auf Pro Sieben sprengte. Denn "Germanys Next Topmodel 2024" läuft zum ersten Mal mit männlichen und weiblichen Kandidaten. Kaum verwunderlich, dass es bereits am Anfang der 19. Staffel zwischen einigen Teilnehmern knisterte. Allerdings kommt nun ein pikantes Detail an die Öffentlichkeit.

GNTM 2024: Es knistert zwischen den Kandidaten: "Wie im Schullandheim"

Fromm wie im katholischen Mädcheninternat wird die diesjährige Staffel von GNTM nicht über die Bühne gehen, das war im Vorhinein abzusehen. Schließlich buhlen zum ersten Mal in der Historie der Pro-Sieben-Erfolgsshow Frauen und Männer zusammen um den Titel "Germanys Next Topmodel". "Es sind sehr viele hübsche Männer dabei", lässt Teilnehmerin Jana (24) direkt am Anfang zwinkernd durchblicken.

Teilnehmer Luka (24) ergänzt leicht verdruckst: "Es sind auf jeden Fall einige Frauen mit nem sehr schönen Charisma da." Für Armin (27) fühlt sich die 19. Staffel GNTM gar "ein bisschen wie im Schullandheim" an. Doch so freizügig soll es anscheinend doch nicht zu gehen unter dem Dach von Modelmama Heidi Klum.

GNTM 2024: Verbietet eine Vertragsklausel den Models miteinander anzubandeln?

Zwar fragt Heidi Klum mit diebischer Freude beim Shooting in Folge Teilnehmer Dominik (27), ob sein "Crush" denn im "Cast" weile und wer ihm denn von dort gefallen, doch anscheinend nur, um mit wohldosierter Anzüglichkeit den Unterhaltungswert der Show zu heben.

Denn tatsächlich untersagt der GNTM-Vertrag, den die Kandidaten und Kandidatinnen im Vorfeld unterschreiben, dass sie miteinander anbandeln. Das behauptet jedenfalls GNTM-Kandidat Maximilian Kreiner im Podcast "She's Talking". Der 21-Jährige Wiener, der in Folge 11 rausflog, erklärte dort ganz offen: "Es ist ein Vertragsbruch, mit jemandem was zu haben."

Um eine mögliche Liaison zu vertuschen, habe Kreiner mit seinen Freunden Daheim ein Codewort ausgemacht. "Das Paket ist angekommen", hätte er demnach am Telefon gemeldet, wenn doch etwas gelaufen wäre zwischen ihm und einem der Kandidaten. Zum Einsatz soll das Täuschungsmanöver allerdings nie gekommen sein: "Ich kann aber nicht für jeden sprechen", so der Ex-Teilnehmer weiter.

Übrigens: Wenn Sie keinen Sendetermin von Staffel 19 verpassen wollen: Hier erfahren sie, wann die Übertragung im TV und ganze Folgen als Wiederholung im Stream läuft.