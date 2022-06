Staffel 2 von "Raised by Wolves": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Staffel 2 von "Raised By Wolves" ist bereits bestätigt. Hier haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Cast für Sie.

Bald ist es soweit: Die Science-Fiction-Serie "Raised By Wolves", die auf WOW (dem ehemaligen Sky Ticket) gezeigt wird, wird mit einer Staffel 2 fortgesetzt. Wann wird es so weit sein? Wie viele Episoden wird es geben? Wir sagen es Ihnen. Alle Infos rund um die Handlung, Folgen und Schauspieler im Cast finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Raised By Wolves": Wann ist der Start von Staffel 2 in Deutschland?

Lange war nicht bekannt, wann die neuen Folgen von "Raised By Wolves" veröffentlicht werden. Die Dreharbeiten begannen bereits Anfang 2021, seitdem warten die Fans. In den USA feierte die Fortsetzung der Serie bereits am 3. Februar Premiere, nun ist endlich bekannt, wann es auch bei uns so weit sein wird: Am 4. August wird Staffel 2 von "Raised by Wolves" auch auf deutsch zu sehen sein.

"Raised By Wolves": Das ist die Handlung

"Raised By Wolves" handelt von Father und Mother, zwei Androiden, die gemeinsam auf einem fernen Planeten Menschenkinder aufziehen sollen. Die weiter zunehmende Zivilisation wird im Laufe der Zeit jedoch durch religiöse Konflikte entzweit und die Maschinen erkennen, dass es äußerst schwierig ist, menschlichen Glauben zu kontrollieren.

In der 2. Staffel tauchend die Zuschauer noch tiefer in die Welt von "Mother" und "Father" ein. Wie bei einer Science-Fiction Serie mit Beteiligung von Produzent Ridley Scott zu erwarten, wird auch in Staffel 2 von "Raised by Wolves" mit einer packenden Geschichte überzeugt. So wird dieses Mal verstärkt auf die Mythologie des Planeten eingegangen, um den Zuschauer tief in die Welt der Serie abtauchen zu lassen.

"Raised By Wolves": Das sind die Folgen und Sendetermine von Staffel 2

Anders als in Staffel 1, wird die neue Staffel nicht 10, sondern nur 8 Folgen umfassen. Die Folgen werden immer im Doppelpack veröffentlicht. Nach dem start am 4. August erscheinen die Folgen immer wöchentlich. Das sind die Termine, an denen die Folgen auf WOW veröffentlicht werden:

Folge 1 und Folge 2: 4. August

Folge 3 und Folge 4: 11. August

Folge 5 und Folge 6: 18. August

Folge 7 und Folge 8: 25. August

Um die Serie sehen zu können, benötigen Sie ein Abo bei WOW (früher: Sky Ticket). Ein solches ist ab 9,99 Euro im Monat verfügbar.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "Raised By Wolves"

Zur Besetzung gehören unter anderem wieder Travis Fimmel als Marcus, Amanda Collin als Mother und Abubakar Salim als Father. Es gibt aber auch so einige Neuzugänge.

Selina Jones wird zum Beispiel die übermächtige Grandmother spielen, während Morgan Santo als Android Vrille dabei ist. Peter Christoffersen und James Harkness übernehmen die Rollen von atheistischen Soldaten.

Hier eine Übersicht über die wichtigsten Schauspieler in der 2. Staffel von "Raised By Wolves":

Rollenname Schauspieler Marcus Travis Fimmel Mother (Mutter) Amanda Collin Father (Vater) Abubakar Salim Grandmother Selina Jones Cleaver Peter Christoffersen Vrille Morgan Santo Tamerlane James Harkness Nerva Jennifer Saayeng Campion Winta McGrath Sue Niamh Algar Paul Felix Jamieson

(AZ)

"Raised by Wolves", Staffel 2: Gibt es einen offiziellen Trailer?

Damit Sie sich einen ersten Einblick in die Geschehnisse der Serien-Fortsetzung verschaffen können, gibt es auch einen offiziellen Trailer. Dieser ist allerdings derzeit bisher nur in englischer Sprache veröffentlicht worden.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.