Raquel Welch ist tot – Stars trauern um Schauspielerin

Raquel Welch ist am Mittwoch im Alter von 82 Jahren gestorben. Auf Twitter nehmen frühere Kollegen der Schauspielerin Abschied.

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Sie ist am Mittwochmorgen im Alter von 82 Jahren nach "kurzer Krankheit" gestorben, wie ihr Management mitteilte. In den sozialen Netzwerken nehmen Stars wie Antonio Banderas und Reese Witherspoon Abschied.

Antonio Banderas und Reese Witherspoon trauern um Raquel Welch

"Ruhe in Frieden", schrieb Schauspieler Antonio Banderas auf Twitter. der Schauspieler veröffentlichte vier Fotos von Welch. dazu postete er ein schweres Herz. Auch Reese Witherspoon trauerte auf Twitter um die 82-Jährige. "Sie war elegant, professionell und unglaublich glamourös. Einfach umwerfend", schrieb die Oscar-Preisträgerin. Sie habe es geliebt, mit Welch für den Film "Natürlich blond" vor der Kamera zu stehen. Als "internationals Ikone, die darum gekämpft hat, ernst genommen zu werden", bezeichnete der "Titanic"-Star Frances Fisher die Schauspielerin. Sie sei "süß, lustig und freundlich" gewesen.

Regisseur und Schauspieler Paul Feig schrieb: "Wir haben eine wahre Ikone verloren." Er erinnerte an einen gemeinsamen Auftritt 1996 in der Sitcom "Sabrina – Total Verhext!". Sie sei "warmherzig, lustig und ein wahrer Superstar gewesen". Fast seine gesamte Kindheit lang habe er für Welch geschwärmt.

Auch auf dem Twitter-Account der "Muppet Show" wird an Welch erinnert. Die Schauspielerin hatte 1978 einen legendären Auftritt in der Show. "Wir werden unsere bemerkenswerte Freundin Raquel Welch, eine unserer Lieblingsgäste in der Muppet Show, nie vergessen", heiß es. "Raquel konnte alles", schwärmten die Betreiber des Accounts.

Raquel Welch wurde über Nacht berühmt

Welch, die 1940 in Chicago geboren wurde, wurde 1966 über Nacht berühmt. Als Höhlenmädchen in dem Steinzeit-Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" trug sie knappe Felllappen – das war der Startschuss für eine lange Hollywood-Karriere. Mit kleinen Rollen arbeitete sich Welch Anfang der 1960er Jahre im Filmgeschäft hoch. In dem Drama "Madame P. und ihre Mädchen" spielte die dunkelhaarige Schönheit ein Callgirl. In dem Musikfilm "König der heißen Rhythmen" war sie kurz als College-Studentin an der Seite von Elvis Presley zu sehen.

Welch drehte auch mit Hollywoodgrößen wie James Stewart ("Bandolero"), Frank Sinatra ("Lady in Cement"), John Huston ("Myra Breckinridge") und Burt Reynolds ("Auf leisen Sohlen kommt der Tod"). Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen "Die drei Musketiere" (1973). Für diesen Auftritt erhielt sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

Sie arbeitete bis ins hohe Alter weiter. In der Komödie "How to Be a Latin Lover" spielte Welch 2017 eine verwitwete Millionärin, die von jüngeren Männern umgarnt wird. Auf Twitter postete sie später ein Szenen-Foto im hautengen weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt, von Rob Lowe und Eugenio Derbez flankiert. (mit dpa)