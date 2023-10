Real meldet Insolvenz an: Diese 62 Standorte in Deutschland könnten betroffen sein

Real in der Krise: Die Supermarktkette hat Insolvenz angemeldet. Erfahren Sie hier, welche Filialen betroffen sind und wie es für Mitarbeiter und Kunden weitergeht

Die deutsche Supermarktkette Real hat einen schweren Schlag erlitten. Wie in der offiziellen Pressemitteilung von Real bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen im September einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieser Schritt hat weitreichende Auswirkungen, nicht nur für die Firma selbst, sondern auch für den gesamten deutschen Einzelhandelsmarkt. Erfahren Sie hier die Gründe für die Insolvenz und welche Filialen jetzt betroffen sind.

Real meldet Insolvenz an: Welche Filialen sind betroffen?

Die finanzielle Schieflage von Real ist nicht neu. Das Unternehmen steckt bereits seit Jahren in einer Krise. Laut der Frankfurter Rundschau waren 2020 noch 276 Filialen in ganz Deutschland geöffnet; heute sind es nur noch 62. Der Rückgang der Filialanzahl zeigt die Schwierigkeiten, mit denen Real konfrontiert ist. Am 29. September 2023 hat die Real GmbH offiziell Insolvenz angemeldet, wie aus der Pressemitteilung von Real hervorgeht.

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, sind etwa 5000 Mitarbeiter in den verbleibenden 62 Filialen beschäftigt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehrere Besitzerwechsel erlebt. 2020 wurde das Unternehmen von der SCP Group von der Metro AG übernommen. Bis Juni 2022 wurden rund 160 dieser Standorte an einen neuen Betreiber übergeben. Diese Filialen wurden nicht geschlossen, sondern an andere Betreiber wie Kaufland, Globus, Edeka und Rewe verkauft. Dadurch konnten laut Real tausende Arbeitsplätze gesichert werden.

Die verbleibenden 62 Märkte wurden dann im Juni 2022 in einem ordentlichen Bieterverfahren an das Family Office der Unternehmerfamilie Drs. Tischendorf abgegeben und unter dem Namen "Mein Real" weitergeführt, so die Frankfurter Rundschau.

Real meldet Insolvenz - diese 62 Filialen wären betroffen

Die Insolvenz von Real könnte direkte Auswirkungen auf 62 Filialen in ganz Deutschland haben. Laut der Frankfurter Rundschau, die sich auf eine Anfrage bei Real bezieht, sind das folgende Filialen:

Amberg: Fuggerstraße 4

Bexbach: Poststraße 1

Brakel (NF): Warburger Straße 38

Brandenburg an der Havel: Brielower Landstraße 29

: Brielower Landstraße 29 Bruchsal - Heidelsheim : Stuttgarter Straße 10

- : 10 Böblingen : Röhrer Weg 18

: Röhrer Weg 18 Bühl - Vimbuch: Vimbucher Straße 75

Coesfeld : Dülmener Straße 39

: 39 Dinslaken : Thyssenstraße 70

: Thyssenstraße 70 Donaueschingen : Bregstraße 30

: Bregstraße 30 Düsseldorf - Heerdt : Schiessstraße 31

: Schiessstraße 31 Erfurt - Schmira: Gothaer Straße 22

- Schmira: 22 Ettlingen : Huttenkreuzstraße 8

: Huttenkreuzstraße 8 Euskirchen : Narzissenweg 25

: Narzissenweg 25 Frankfurt-Oder: Messering 10

Gelsenkirchen - Buer : Emscherstraße 37

- : Emscherstraße 37 Gosen - Neu Zittau : Am Müggelpark 10-12

- : Am Müggelpark 10-12 Gotha : Schubertstraße 20

: Schubertstraße 20 Hagen : Vollbrinkstraße 9

: Vollbrinkstraße 9 Halle ( Saale ) - Neustadt: Neustädter Passage 17

) - Neustadt: Neustädter Passage 17 Halle ( Saale ) - Peißen : Saarbrücker Straße 1

) - : 1 Hallstadt : Emil-Kemmer-Straße 2

: 2 Heidenau : Hauptstraße 3

: Hauptstraße 3 Heiligenhaus : Velberter Straße 38-44

: 38-44 Helmstedt : Werner-von-Siemens-Straße 3

: 3 Herne : Am Großmarkt 4

: Am Großmarkt 4 Ingelheim am Rhein : Nahering 3

: Nahering 3 Irxleben - Hermsdorf : Elbepark 1

- : Elbepark 1 Jettingen : Heilbergstraße 3

: Heilbergstraße 3 Kamp - Lintfort : Moerser Straße 221

: 221 Karlsruhe - Bulach: Ortenbergstraße 8

- Bulach: Ortenbergstraße 8 Köln - Sülz : Weißhausstraße 20-30

: Weißhausstraße 20-30 Ludwigshafen am Rhein : Prälat-Caire-Straße 7

: 7 Magdeburg : Olvenstedter Graseweg 37

: Olvenstedter Graseweg 37 Monschau - Imgenbroich : Hans-Georg-Weiss-Straße 8

- : 8 Mülheim-Kärlich: Industriestraße 4

Nordwalde : Wallgraben 12-14

: Wallgraben 12-14 Oberndorf am Neckar : Friedrich-List-Straße 10

: 10 Passau : Holzmannstraße 52

: Holzmannstraße 52 Pocking : Passauer Straße 56

: 56 Pritzwalk : Rostocker Straße 2

: 2 Querfurt : Nebraer Tor 5

: Nebraer Tor 5 Riesa : Riesapark 4

: Riesapark 4 Saarlouis : Carl-Zeiss-Straße 2

: 2 Salzgitter : Konrad-Adenauer-Strasse 111

: 111 Salzgitter - Thiede: Schäferwiese 15

- Thiede: Schäferwiese 15 Schiffdorf-Spaden : Neufelder Weg 5

: Neufelder Weg 5 Schwentinental - Raisdorf : Mergenthalerstraße 13-21

: Mergenthalerstraße 13-21 Stuhr - Groß-Mackenstedt: Proppstraße 164

- Groß-Mackenstedt: Proppstraße 164 Süßenborn / Weimar : Landhausallee 7

: Landhausallee 7 Traunstein - Haslach: Haslacher Feld 5

- Haslach: Haslacher Feld 5 Uelzen : Fischerhofstraße 6

: Fischerhofstraße 6 Walbeck-Hettstedt: Kämmritzer Weg 20

Weiden ( Oberpfalz ): Neustädter Straße 22

): 22 Weingarten : Franz-Beer-Straße 108

: 108 Wernigerode : Dornbergsweg 43

: Dornbergsweg 43 Wetzlar : Hörnsheimer Eck 2-4

: Hörnsheimer Eck 2-4 Wolfsburg - Nordsteimke: Hehlinger Straße 21

- Nordsteimke: 21 Wuppertal - Langerfeld: Dieselstraße 20

- Langerfeld: Dieselstraße 20 Wülfrath : Zur Fliethe 8

: Zur Fliethe 8 Zwiesel : Alte Langdorfer Straße 15

[...weitere Standorte...]
Übach-Palenberg: Boschstraße 4

Laut der offiziellen Pressemitteilung von Real hat das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieses Verfahren ermögliche es Real, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen. Die Geschäftsführung werde alle Anstrengungen zur Restrukturierung unternehmen, mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Die Rewe Group werde Real als strategischer Partner bei diesem Vorhaben unterstützen.

Das Unternehmen betonte in der Pressemitteilung, dass die Geschäfte bis auf Weiteres fortgeführt werden. Dies gilt insbesondere für die Zahlung der Löhne und Gehälter der über 5.000 Beschäftigten in den Real-Märkten und der Zentrale. Mit einer baldigen Schließung der Märkte ist - Stand Oktober 2023 - also nicht zu rechnen. Es wird vom Erfolg der Restrukturierung abhängen, ob dies auch so bleibt.

