Reisen nur mit Handgepäck - Tipps und Infos im Überblick

Wer mit wenig und leichtem Gepäck auf Reisen möchte, kann sich auf Handgepäck beschränken. Hier finden Sie alles, was Sie dazu wissen sollten.

Haufenweise Taschen, Koffer und Rucksäcke, dabei ist man nur alleine ein paar Tage weg: Beim Packen für die Reise kann man es schnell mal zu gut meinen, weil man nichts vergessen möchte. Am Flughafen oder im Zug ist das meiste Gepäck dann aber eher lästig. Deshalb hat es einige Vorteile, sich beim Reisen auf das nötigste zu beschränken. Wann ist weniger mehr? Und mit welchen Tricks vermisst man trotzdem keine Sachen unterwegs? In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Informationen zum Reisen nur mit Handgepäck gesammelt. Damit kann der nächste Urlaub kommen.

Vorteile: Warum nur mit Handgepäck reisen?

Reisen mit Handgepäck hat viele Vorteile. Zum einen spart man sich Stress: Man muss nicht so viele Gepäckstücke packen und für die Reise vorbereiten und muss unterwegs weniger schleppen. Doch auch Geld lässt sich dabei sparen: Denn selbst, wenn man beim Frühbucher-Rabatt zugeschlagen hat und einen günstigen Flug erwischt hat, kann der Zuschlag fürs Gepäck die Kosten wieder schnell nach oben treiben. Wer kein Aufgabe-Gepäck berücksichtigen muss, kann viel Geld sparen. So kann es auch zum Low-Budget-Reisen beitragen, nur mit Handgepäck unterwegs zu sein.

Was genau ist eigentlich Handgepäck - und was nicht?

Schaut man sich die Definition von Handgepäck im Duden an, wird es dort beschrieben als "Gepäck, das man als Fahrgast oder Fluggast mit an seinen Platz nimmt". Das Handgepäck wird auch in vielen Fluglinien als Bordgepäck oder Kabinengepäck bezeichnet. Die Koffer, Reisetaschen und Rucksäcke, die beim Fliegen in den Gepäckraum verfrachtet werden, sind also kein Handgepäck.

Bei vielen Fluglinien gibt es Vorgaben, wie groß und schwer das Handgepäck maximal sein darf. Auch der Inhalt wird dabei beschränkt: Manche Dinge dürfen nicht mit ins Handgepäck genommen werden.

Fluglinien und Handgepäck: Beschränkungen bei Airlines

Zum einen gibt es Beschränkungen in den Maßen des Handgepäcks. Diese ändern sich je nach Airline allerdings hin und wieder, deswegen sollten sie vor der Flugreise auf jeden Fall noch einmal gecheckt werden. Gängige Handgepäck-Maße sind etwa:

55 x 40 x 20 cm

55 x 35 x 25 cm

55 x 40 x 23 cm

40 x 20 x 25 cm

Auch beim zulässigen Gewicht des Handgepäckstücks gibt es bei den Airlines Unterschiede. Zum Beispiel:

TUI fly: bis 6 kg

fly: bis 6 kg Emirates: bis 7 kg

Eurowings : bis 8 kg

: bis 8 kg Lufthansa : bis 8 kg

: bis 8 kg Condor: bis 8 kg

Handgepäck beim Zug: Gibt es Regeln?

Im Zug darf doch alles mit, oder? Was viele nicht wissen: Tatsächlich hat auch die Deutsche Bahn bestimmte Regeln bei der Mitnahme von Gepäck. Die Regeln sollen die Abläufe im Zug erleichtern und die Sicherheit garantieren. So erklärt die Deutsche Bahn auf ihrer Website: "Pro Fahrgast wird deshalb neben üblichem Handgepäck maximal ein Stück Traglast zugelassen. Das sind Gepäckstücke, die von einer Person alleine getragen werden können. Und alle Gegenstände müssen natürlich durch die Türen passen, die in Einzelfällen nur bis zu 70 cm breit sind."

Um das Gepäck zu verstauen, bietet die Bahn drei mögliche Orte an: Entweder kommt das Handgepäck unter den Sitz, über den Sitz in die obere Gepäckablage, in der laut Bahn Koffer mit den Maßen 70 x 50 x 30 Zentimeter Platz finden, oder in das Gepäckregal im Großraumabteil.

Reisen nur mit Handgepäck: Richtig packen macht es möglich!

Wer nur einen kleinen Koffer oder eine kleine Reisetasche im Handgepäck-Format mitführt, muss beim Packen einiges durchdenken und beachten, um unterwegs keine Probleme zu bekommen oder später nichts zu vermissen. Vorher sollte man sich fragen, was wirklich mit muss. Ist jedes Kleidungsstück nötig? Oder kann man auch auf Dinge verzichten? Der Reise-Blog des Veranstalters TUI schreibt etwa: "Eine Wechselhose, Wechselschuhe, zwei zusätzliche T-Shirts und natürlich frische Unterwäsche reichen meist schon aus." Was nicht sicher und regelmäßig in Einsatz kommt, fliegt lieber aus dem Koffer und macht Platz für Notwendiges.

So lässt sich auch Platz und Gewicht sparen, indem man schwere und große Kleidungsstücke für die Reise anzieht und am Körper trägt. Das gilt auch für Kleinigkeiten wie eine Kamera, die man am Körper tragen kann. Auch eine zusätzliche Handtasche ist bei den meisten Airlines erlaubt, sodass sich manche Dinge vom offiziellen Handgepäck ausklammern lassen, wenn es denn doch mal zu einer Gepäckkontrolle kommt.