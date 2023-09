Die reichsten Städte der Welt: Top 10

Hongkong, New York oder London? Dieses Ranking lüftet das Geheimnis der reichsten Städte der Welt und verschafft einen Überblick über die Entwicklung im Jahr 2023.

Das Jahr 2023 hat in vielen Orten der Welt für einen Zuwachs an Reichtum gesorgt. Diese starken Entwicklungen können wir Ihnen nicht vorenthalten und präsentieren in diesem Artikel 10 Städte, die mit beträchtlichen Mengen an Kapital glänzen. Auch wenn keine deutsche Stadt in diesem Ranking vertreten ist, liefert Ihnen dieser Artikel eine Vielzahl an wissenswerten Fakten, die Marktwerte und die reichsten Bewohner der jeweiligen Städte.

Woher stammen die Daten?

Wohlstand lässt sich anhand verschiedener Faktoren messen. Die 6 reichsten Städte in Deutschlands wurden beispielsweise an der Kaufkraft pro Einwohner bestimmt. Die folgenden Städte wurden jedoch an einem anderen Maßstab gemessen. Alle Angaben zum Jahr 2023 stammen aus dem Forbes Magazin, welches die Städte mit den meisten Milliardären vergleicht und dadurch den Marktwert der ganzen Stadt bestimmt. Durch den Marktwert wird das gesamte Vermögen angegeben. Das sind die reichsten Städte der Welt:

New York City ist die reichste Stadt der Welt

Die Stadt der Wolkenkratzer ist zum zweiten Mal der Spitzenreiter des Wohlstands. Die 101 Milliardäre mit dem Erstwohnsitz in New York sorgen für diesen einzigartigen Titel.

der Stadt: 616,8 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Michael Bloomberg

Schon gewusst? Trotz des üppigen Marktwerts der Stadt sind auch hier zahlreiche Menschen von Armut betroffen. Im Jahr 2021 lebten laut den Angaben von Statista 13,9% der Bevölkerung in New York unter der Armutsgrenze.

Platz 2: Hongkong ist eine der reichsten Städte der Welt

Diese Stadt kann eine Dichte von 70 Milliardären aufweisen und gilt als wirtschaftlich besonders erfolgreich. Das Vermögen des reichsten Bewohners, Li Ka-shing beläuft sich auf 38 Milliarden US-Dollar.

der Stadt: 286,8 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Li Ka-shing

Schon gewusst? Laut den Angaben von Forbes gilt in Hongkong die freie Marktwirtschaft, die sehr stark vom internationalen Handel abhängt. Dieser Handel wird dadurch gefördert, dass auf internationale Ware keine Zölle erhoben werden.

Peking ist auf Platz 3 der 10 reichsten Städte der Welt

In der riesigen Hauptstadt Chinas sind 68 Milliardäre beheimatet. Außerdem ist Peking die Stadt mit den meisten Fortune-Global-500 Unternehmen. Diese zählen zu den umsatzstärksten Firmen der Welt.

der Stadt: 247,2 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Zhang Yiming

Schon gewusst? Für viele junge Hochschulabsolventen scheint der Traum des Erfolgs momentan unerreichbar. Gemäß den Angaben des Forbes Magazins sind die Zahlen der arbeitslosen Absolventen in Peking innerhalb kurzer Zeit rasant auf 21,3% angestiegen.

Shanghai belegt den 4. Platz der weltweit reichsten Städte

Die moderne Wirtschaftsmetropole Shanghai kann 65 Milliardäre aufweisen und belegt somit den 4. Platz der 10 reichsten Städte. Ihr reichster Bewohner Colin Zheng Huang besitzt ein Vermögen von 30,2 Milliarden US-Dollar.

der Stadt: 181,9 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Colin Zheng Huang

Huang Schon gewusst? Im Jahr 2022 hatte die Stadt Shanghai laut Statista den größten Containerhafen der Welt. Dies verdeutlicht, dass die Wirtschaft in Shanghai weiterhin durch ihren Handel aufblüht.

London ist auf Platz 5 der reichsten Städte der Welt

Die 65 Milliardäre der Hauptstadt des vereinigten Königreichs sorgen für den 5. Platz im Reichtums-Ranking, da diese im letzten Jahr drei besonders wohlhabende Bewohner verlor. Im Jahr 2022 war London auf Platz 4 der weltweit reichsten Städte.

der Stadt: 294,9 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Len Blavatnik

Schon gewusst? Laut Trust for London ist das Vermögen der Stadt sehr ungleich verteilt, da nur 10% der wohlhabendsten Menschen den Großteil des Reichtums besitzen.

Moskau belegt den 6. Platz der reichsten Städten der Welt

Mit 61 Milliardären ist Moskau im Jahr 2023 auf den 6. Platz der weltweit reichsten Städte aufgestiegen. Innerhalb des letzten Jahres hat sich der Marktwert der Stadt um satte 92 Milliarden US-Dollar erhöht.

der Stadt: 307,1 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Vladimir Potanin

Schon gewusst? Moskaus reichster Bewohner ist Unternehmer und ehemaliger Vizepremierminister. Laut Forbes wickeln der siebenfache Vater und seine Ex-Frau den möglicherweise größten Scheidungsprozess der Geschichte ab.

Platz 7: Mumbai ist einer der 10 reichsten Städte der Welt

Indiens Metropole kann 56 Milliardäre aufweisen und belegt somit den 7. Platz im Wohlstands-Ranking. Der Reichtum des reichsten Bewohners Mukesh Ambani macht 30% des Gesamtvermögens der Milliardäre aus.

der Stadt: 276,4 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Mukesh Ambani

Schon gewusst? Laut einer Prognose des Statistischen Bundesamts wird Mumbai im Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 24,6 Millionen verzeichnen können.

Shenzhen ist auf Platz 8 der reichsten Städte der Welt

Diese moderne Stadt im Südosten Chinas ist mit 54 Milliardären auf dem 8. Platz der Städte vermögendsten Städte. Sie gilt als eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt.

der Stadt: 246 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Ma Huateng

Schon gewusst? Shenzhens reichster Bewohner ist der Gründer des Unternehmens Tencent . Das dazugehörige soziale Netzwerk " WeChat " hat 1,3 Milliarden Nutzer.

Singapur belegt den vorletzten Platz der 10 reichsten Städte der Welt

Singapur, die Hauptstadt des gleichnamigen Stadtstaates ist mit 46 Milliardären unter den Top 10 der weltweit reichsten Städte. Singapur hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg von 10 reichen Bewohnern erlebt.

der Stadt: 133,3 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Goh Cheng Liang

Schon gewusst? Nach eigenen Angaben von Visit Singapur zählt diese Großstadt zu den grünsten Städten der Welt. Singapurs Grünflächen nehmen nämlich fast die Hälfte des Stadtgebiets ein.

Platz 10: Delhi zählt zu den reichsten Städten der Welt

Die Hauptstadt Indiens im Norden des Landes ist mit 37 Milliardären der letzte Platz der 10 reichsten Städte der Welt. Der Unternehmer Shiv Nadar ist mit einem Vermögen von 25,6 Milliarden US-Dollar der reichste Bewohner der Stadt.

der Stadt: 116,4 Milliarden US-Dollar Reichster Bewohner: Shiv Nadar

Schon gewusst? Gemäß den Angaben der deutschen Vertretung in Indien ist Deutschland Indiens größter Handelspartner in Europa .

