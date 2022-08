Wo liegt eigentlich das Restaurant "Le Jules Verne"?

Eine bessere Lage gibt es für ein Sternerestaurant nicht: Das "Le Jules Verne" befindet sich im zweiten Stock des Eiffelturms in Paris. Und ist sehr teuer.

Viele denken bei dem Namen "Le Jules Verne" vermutlich an den berühmten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der Klassiker wie "Reise um die Erde in 80 Tagen" und "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" schrieb. Aber ein paar Feinschmecker wissen vielleicht, dass es in Paris ein Restaurant mit diesem Namen gibt. Mit einer sehr speziellen Lage.

Das "Le Jules Verne" ist nicht einfach eines der vielen Sternerestaurants in Paris. Das Besondere: Es befindet sich in 125 Metern Höhe im zweiten Stockwerk des Wahrzeichens von Paris, dem Eiffelturm. Von hier aus ist die Sicht auf die Stadt der Liebe atemberaubend. Besonders nachts, wenn die Straßen von Licht erfüllt sind, gibt es vermutlich keinen romantischeren Ort für ein Abendessen.

2017 besuchte der damalige US-Präsident Donald Trump Frankreich. Gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und ihren Ehefrauen wurde im "Le Jules Verne" gegessen. Foto: Carolyn Kaster, dpa (Archivbild)

Das Restaurant hat einen Michelin-Stern

Dementsprechend hoch sind allerdings auch die Preise. Unter 100 Euro kann man hier nicht zu Mittag essen, beim Abendessen sollte man sich auf über 200 Euro einstellen. Wer sich das leistet, wird nicht enttäuscht. Chefkoch Éric Azoug und sein Stellvertreter Gregory Stawawy leiten ein 50-köpfiges Team, das jeden Tag Gerichte aus regionalen Zutaten zaubert und dabei eine innovative Interpretation der traditionellen französischen Küche liefert. Dafür wurde das Restaurant bereits mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet.

Wer Paris besucht und diese Erfahrung machen will, kann online einen Tisch reservieren, am besten weit im Voraus. Wenn man Glück hat, trifft man dann sogar den ein oder anderen Promi. 2017 war zum Beispiel US-Präsident Donald Trump mit Ehefrau Melania und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte zu Besuch.