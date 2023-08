Netflix-Serie "Riverdale", Staffel 7: Alles zu Handlung und Besetzung

"Riverdale" läuft in Staffel 7, und es kehren altbekannte Gesichter zurück - doch womöglich in einer ganz anderen Zeit. Alle Infos zu Stream, Handlung inklusive Trailer, Folgen und Besetzung finden Sie hier.

Seit 2017 läuft die US-amerikanische Serie "Riverdale" auf Netflix. Ende März startete nun die 7. Staffel zu Archies Kleinstadt-Abenteuern und markiert das Ende der Teenager-Serie. Was erwartet die Zuschauer dieses Mal? Kommt es wie in der vorhergehenden Staffel wieder zu einem Zeitsprung, aber vielleicht nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit?

Alles über den Start der neuen Staffel, eine mögliche Handlung inklusive Trailer, Infos zu Stream, Folgen und Besetzung haben wir hier für Sie.

Das war der Start von "Riverdale", Staffel 7

Staffel 7 von "Riverdale" startete am 30. März 2023. Die finale Folge der letzten Staffel lief am 23. August 2023 bei The CW in den USA, daher gibt es sie am 24. August auf Netflix Deutschland.

"Riverdale", Staffel 7 im Stream sehen

Wie bereits die vorangehenden sechs Staffeln von "Riverdale" läuft auch die siebte Staffel auf Netflix. Ein Abonnement bei dem Streaming-Anbieter kostet monatlich entweder 7,99 Euro, 12,99 Euro oder 17,99 Euro, je nachdem, ob man sich für ein Basis-, Standard- oder Premium-Abo entscheidet. Die verschiedenen "Ränge" unterscheiden sich jeweils in Qualität und Kapazität des Streamings.

Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Infos:

Was: "Riverdale", Staffel 7

"Riverdale", Staffel 7 Start: 30. März 2023

Finale: 24. August 2023

Stream: Netflix

Handlung: Worum geht es in Staffel 7 von "Riverdale"?

Die letzte Szene aus Staffel 6 zeigt, wie die gesamte Stadt ins Jahr 1955 zurückversetzt wird: Es ist das Riverdale in der Zeit vor Jason Blossoms Ermordung. Zu allem Übel scheint Jughead auch noch der Einzige der Clique zu sein, der sich an die Ereignisse in der Gegenwart erinnern kann.

Was uns daraufhin genau in Staffel 7 erwartet, bleibt abzuwarten: Ob es Jughead gelingt, dass sich seine Freunde ans 21. Jahrhundert erinnern und ob sie gemeinsam zurück in ihre Zeit kommen, offenbart sich mit dem Start der neuen Staffel. Als Vorlage für die Handlung der Serie und die Zeitsprünge dienen übrigens die "Archie-Comics", die in den 40er- und 50er-Jahren spielen.

Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa verrät in einem Interview mit Entertainment Weekly über das Serien-Motiv der Zeitreise: "Wann immer wir unsere Charaktere in ihren ikonischen Comic-Outfits aus den 1950er-Jahren haben, sind die Leute begeistert."

Trailer zu "Riverdale", Staffel 7

Um einen besseren Vorgeschmack auf die neue und gleichzeitig finale Staffel von "Riverdale" zu erhalten, haben wir hier einen Trailer für Sie.

"Riverdale": Wie heißen die Folgen von Staffel 7?

Hier finden Sie eine Übersicht aller Folgentitel und ihrer Sendetermine:

Folge 1 "Don't Worry, Darling" 30.März 2023 Folge 2 "Skip, Hop and Thump!" 06. April 2023 Folge 3 "Sex Education" 13. April 2023 Folge 4 "Love & Marriage" 20. April 2023 Folge 5 "Tales in a Jugular Vein" 27. April 2023 Folge 6 "Peep-Show" 04. Mai 2023 Folge 7 " Dirty Dancing " 11. Mai 2023 Folge 8 "Hoop Dreams" 18. Mai 2023 Folge 9 "Betty & Veronica " 25. Mai 2023 Folge 10 "American Graffiti" 01. Juni 2023 Folge 11 "Halloween II" 08. Juni 2023 Folge 12 "After The Fall" 22. Juni 2023 Folge 13 "The Crucible" 29. Juni 2023 Folge 14 "The Musical" 29. Juni 2023 Folge 15 "Miss Riverdale Teen Queen" 20. Juli 2023 Folge 16 "Stag" 27. Juli 2023 Folge 17 "A Different Kind of Cat" 3. August 2023 Folge 18 "For A Better Tomorrow" 10. August 2023 Folge 19 "The Golden Age " 17. August 2023 Folge 20 "Goodbye, Riverdale" 24. August 2023

Besetzung von "Riverdale", Staffel 7

Der Hauptcast, der unteranderem aus Lili Reinhardt, Camila Mendes und Cole Sprouse besteht, ist auch in Staffel 7 wieder vollständig zu sehen, denn alle Schauspieler stehen bis 2023 unter Vertrag. Die Liste der Hauptdarsteller für Staffel 7 von "Riverdale" sieht so aus:

K.J. Apa als Archie Andrews

Lili Reinhart als Betty Cooper

Camile Mendes als Veronica Lodge

Cole Sprouse als Jughead Jones

als Jughead Jones Madelaine Petsch als Cheryl Blossom

als Blossom Casey Cott als Kevin Keller

Charles Melton als Reggie Mantle

als Vanessa Morgan als Toni Topaz

als Drew Ray Tanner als Fangs Fogarty

als Fangs Fogarty Erinn Westbrook als Tabitha Tate

als Mädchen Amick als Alice Cooper

Neu dabei in Staffel 7 von "Riverdale" sind Nicholos Barasch und Karl Walcott. Barasch verkörpert als Julien Blossom den Zwillingsbruder von Cheryl und ist außerdem ein richtiger Highschool-Mobber. Walcott spielt Clay Walker, vom Charakter her ein Freigeist und Kämpfer, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt.