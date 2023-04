Cash-App-Gründer Bob Lee in den USA erstochen

Bob Lee wurde in San Francisco niedergestochen. Der Gründer des Zahlungsdienstes Cash App starb im Krankenhaus. Sein Vater nimmt emotional Abschied.

Bob Lee ist tot. Der US-Manager wurde am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt von San Francisco niedergestochen. Polizisten fanden ihn in der Nähe der Embarcadero-Uferpromenade. Der 43-Jährige hatte mehrere Stichwunden. Lee wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er verstarb. "Diese Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium. Aus diesem Grund kommentieren wir weder Beweise noch spekulieren wir über die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens", kommentierte Polizeichef Bill Scott den tragischen Vorfall.

Bob Lee ist tot: Gründer von Cash App bei Messerattacke ums Leben gekommen

Die Polizei teilte mit, dass Lee gegen 2.35 Uhr niedergestochen wurde. Genaue Details zum Ablauf der Tat und Einzelheiten über die Umstände der Messerattacke gab die Polizeibehörde der kalifornischen Metropole zunächst nicht bekannt.

Lee hatte hatte sich in den letzten Jahren einen Namen als Tech-Visionär gemacht. Er ist Gründer des mobilen Zahlungsdienstes Cash App. Zuletzt arbeitete er als Chief Product Officer für die Kryptowährungsplattform MobileCoin. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigte das Unternehmen den Tod ihres Mitarbeiters. Vorstandschef Josh Goldbard teilte mit: "Unser lieber Freund und Kollege Bob Lee ist gestern im Alter von 43 Jahren verstorben."

San Francisco: Bob Lee erstochen – Bürgermeisterin spricht von "schrecklicher Tragödie"

London Breed, die Bürgermeisterin von San Francisco, nannte den tödlichen Angriff auf Lee "eine schreckliche Tragödie". In der Metropole waren schwere Straftaten dieser Art zuletzt häufiger vorgekommen. In Kalifornien tobt eine Debatte über die Frage, ob San Francisco immer gefährlicher wird.

Auf Facebook nahm mit Rick Lee der Vater des Opfers mit emotionalen Worten Abschied. "Ich habe gerade meinen besten Freund, meinen Sohn Bob Lee, verloren, als er am frühen Dienstagmorgen auf der Straße in San Francisco ums Leben kam", schrieb er: "Ich bin mit Bob nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2019 nach Mill Valley, Kalifornien, gezogen, und wir sind im Oktober 2022 nach Miami umgezogen. Das Leben war ein Abenteuer mit zwei Junggesellen, die zusammen leben, und ich bin so froh, dass wir uns in den letzten Jahren so nahe kommen konnten. Bob würde dir sein letztes Hemd geben, wenn du Probleme hast . Er würde nie auf jemanden herabsehen und vertrat eine strikte Philosophie des Nicht-Urteilens. Bobby arbeitete härter als jeder andere und war der klügste Mensch, den ich je gekannt habe. Alle, die ihn kannten, werden ihn vermissen. Vielen Dank an alle, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben."

