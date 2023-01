Schauspielerin Annie Wersching an Krebs gestorben

Sie spielte in Serien wie "Star Trek", "24" und "The Vampire Diaries" mit. Nun ist Anne Wersching im Alter von 45 Jahren gestorben. Sie erlag einer Krebserkrankung.

Annie Wersching hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Schauspielerin starb im Alter von 45 Jahren. Das gab ihr Pressesprecher über das Branchenportal Deadline bekannt. Wersching hatte im Jahr 2020 die Diagnose Krebs erhalten. Um welche Art der Krankheit es sich handelte, ist nicht bekannt. "In der Seele dieser Familie klafft heute ein großes Loch. Aber sie hat uns Mittel hinterlassen, um es wieder zu füllen", schrieb ihr Ehemann, der Schauspieler und Komiker Stephen Full, in einem Statement zum Tod seiner Frau: "Sie sah das Wunderbare im einfachsten Moment. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen. Sie lehrte uns, nicht darauf zu warten, dass das Abenteuer dich findet. 'Geh und finde es. Es ist überall.' Und wir werden es finden."

Anne Wersching ist tot: Sie spielte in bekannten TV-Serien wie "24" mit

Wersching hatte während ihrer Schauspielkarriere in einigen bekannten TV-Serien mitgewirkt. Zu ihren bekanntesten Rollen zählt die der "Renee Walker" im Serien-Erfolg "24". Dabei war sie an der Seite von Schauspielern wie Kiefer Sutherland zu sehen. Die US-Amerikanerin nahm außerdem Rollen in den Serien "The Vampire Diaries", "Dallas", "Bosch", "CSI" und "Charmed" in.

"Mein Herz ist in mehr Stücke gebrochen, als ich zählen kann", nahm Jon Cassar, Produzent und Regisseur von "24", Abschied von Wersching: "Annie kam in meine Welt mit einem offenen Herzen und einem ansteckenden Lächeln. Mit ihrem großen Talent hat sie mir den Atem geraubt. Annie wurde mehr als nur eine Arbeitskollegin, sie wurde eine echte Freundin für mich, meine Familie und alle Schauspieler und Crewmitglieder, die mit ihr gearbeitet haben."

Anne Wersching stirbt an Krebs: Nach ihrer Diagnose hatte sie bei "Stark Trek" mitgespielt

Wersching war am 28. März 1977 in St. Louis, Missouri, geboren worden. Sie studierte Musical und hatte in jungen Jahren erste Auftritte in der Fernsehserie "Star Trek: Enterprise". Nach ihrer Krebs-Diagnose spielte sie weiter und nahm eine prominente Rolle in der zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" ein.

Nun starb Wersching in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Sie hinterlässt ihren Ehemann und drei Kinder im Alter von vier, neun und zwölf Jahren.

