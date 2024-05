Florian Silbereisen: Schlager-Kollege fleht ihn an "Bitte melde dich!"

Ein Kollege von Schlagerstar Florian Silbereisen vermisst seinen alten Freund und bittet darum, dass der sich wieder bei ihm meldet. Mehr erfahren Sie hier.

Florian Silbereisen ist ein echter Publikumsliebling: Seit Jahren moderiert er zahlreiche Schlager-Shows im Fernsehen und gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern des Landes. Aktuell tourt er mit "Das große Schlagerfest XXL" durch die Bundesrepublik. Außerdem liefert er regelmäßig Zutaten für die heiß kochende Gerüchteküche: Seit seiner Trennung von Helene Fischer gibt es beispielsweise Liebesgerüchte über eine Beziehung mit einer anderen Schlagersängerin. Und als wäre das nicht genug, steht er auch noch regelmäßig als Traumschiff-Kapitän Max Parger vor der Kamera und manövriert sich ganz nebenbei durch die Schauspielwelt.

Doch nun äußerte sich ein früherer Weggefährte Silbereisens in einem Interview zu Wort: Er bittet den Schlagerstar, sich wieder bei ihm zu melden. Wer Silbereisen so schmerzlich vermisst und was ein früheres Musikprojekt von Silbereisen damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Florian Silbereisen: Das wurde aus seiner Band Klubbb3

Im Herbst 2015 gründet Florian Silbereisen gemeinsam mit zwei anderen Sängern eine internationale Schlagerband: Klubbb3. Silbereisens Bandkollegen waren der Niederländer Jan Smit und der Belgier Christoff De Bolle. Sie kannten sich auch schon vor der Bandgründung. In der NDR-Talkshow verriet Smit 2018, dass am Anfang der Bandkarriere im Gegensatz zu ihnen noch niemand recht an einen Erfolg glauben wollte: "Wir haben von Anfang an daran geglaubt. Die Plattenfirma nicht so, weil es natürlich was ganz anderes war: ein Holländer, ein Belgier und ein Deutscher. Alle haben gedacht: Da passiert gar nichts. Das wird nichts."

Doch der Erfolg des ersten Albums, das im Jahr darauf erschien, bewies das Gegenteil: Das Debüt "Vorsicht unzensiert!" erreichte Platz vier in den deutschen Albumcharts, wurde nach gerade einmal 124 Tagen mit Gold ausgezeichnet und war auch in Belgien und den Niederlanden ein Riesenerfolg. Die Single "Du schaffst das schon" wurde ihr erfolgreichster Song. "Unzählige Auftritte in TV-Shows, Fantreffen und Konzerte folgten", schreibt das Musikportal schlager.de über die Bandgeschichte von Klubbb3. "Quasi über Nacht wurden Florian, Jan und Christoff die neuen Superstars der Schlagerwelt." Die drei, die bereits vorher gute Freunde waren, ließen sich ein gemeinsames Tattoo stechen: die drei Bs aus dem Bandlogo.

Es folgte das zweite Album "Jetzt geht's erst richtig los", mit dem sie direkt auf Platz eins der offiziellen Deutschen Charts landeten. Nach dem dritten Album "Wir werden immer mehr" im Jahr 2018 wurde es aber still um das Trio. Eine offizielle Trennung des Schlagertrios gab es laut schlager.de zwar nie. Aber die Mitglieder konzentrierten sich fortan wieder auf eigene Projekte. Doch so wie es jetzt scheint, war das nicht allen Mitgliedern gleich recht. Einer trauert der Zeit in der Band wohl besonders hinterher.

Übrigens: Florian Silbereisen hat nicht nur ein Klubbb3-Bandtatto. Die linke Schulter von Schlagerstar Florian Silbereisen ziert noch heute ein Tattoo seiner Ex Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Klubbb3-Kollege wünscht sich wieder Kontakt

In der Maiausgabe des Magazins Closer verriet nun Christoff de Bolle, dass er die Band besonders vermisst: "Ich vermisse Florian und Jan. Jeden Tag wache ich mit dem Gedanken auf, dass ich mit meinen beiden Jungs irgendwann wieder auf Tour gehe. Und abends schlafe ich ein und träume von unseren tollen Konzerten", so de Bolle. Zwar habe er immer noch Kontakt zu Jan Smit. Aber: Silbereisen melde sich immer seltener. Es herrsche Funkstille, so der Belgier. Silbereisen und de Bolle sind bereits seit ihrer Jugend befreundet.

"Ich muss gestehen, dass ich immer ein wenig traurig bin, wenn ich die beiden im TV sehe", führt de Bolle weiter aus. Immerhin das Tattoo erinnert den belgischen Sänger daran, dass die drei irgendwann wieder gemeinsam auf der Bühne stehen könnten: "Solange Flo und Jan ihr Tattoo noch haben, glaube ich weiter an ein Comeback!" An seinen Freund, der sich wohl nicht mehr meldet, richtet er die flehenden Worte: "Florian, bitte melde dich!" Wenn Silbereisen das beherzigt und sich einen Ruck gibt, könnte es nicht nur für Christoff de Bolle ein Happy End geben. Dann wären vermutlich auch viele Klubbb3-Fans wieder begeistert.

