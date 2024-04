Guildo Horn lästert über Silbereisen-Fans: "Leute, vor denen uns unsere Eltern früher gewarnt haben"

Florian Silbereisen hat den Schlager hierzulande nachhaltig geprägt. Das passt anscheinend nicht jedem. Kult-Sänger Guildo Horn zum Beispiel.

Florian Silbereisen gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten Schlagerstars des Landes. Mit gerade einmal 42 Jahren feierte er jüngst das zwanzigjährige Bestehen seiner Schlagershows im Ersten, bei deren Finanzierung der Sender sich übrigens nicht lumpen lässt. Silbereisen, dem vonseiten der Fans immer wieder eine Beziehung zu Schlagersängerin Beatrice Egli angedichtet wird, hat das hiesige Format Schlager-TV mit seinem Show-Konzept stark geprägt.

Nicht unbedingt zum Besten, wie Kult-Sänger Guildo Horn jüngst nun in einem Podcast befand. Doch was stört den Sänger eigentlich, der selbst einmal bei Silbereisen zu Gast war?

Guildo Horn bei Inéz Schaefer: Podcast-Host teilt gegen Schlager aus - "Krass verlogen, krass oberflächlich"

Im neuen Podcast des Saarländischen Rundfunk (SR) und ARD Kultur, der den Namen "Marmor, Stein und Inéz spricht" trägt und von Sängerin Inéz Schaefer (33) gehostet wird, war zum Auftakt Kult-Sänger Guildo Horn zu Gast.

Doch bevor der 61-Jährige, der zunächst seine Liebe zum Schlager erklärte, selbst gegen die aktuelle Schlagerwelt abledern konnte, tat es ihm Sängerin Inéz Schaefer zuvor: "Wenn ich mir diese Schlager-Szene angucke, ist sie aber auch krass verlogen, auch krass oberflächlich. Vor allem oberflächlich, wenn ich mir so eine Silbereisen-Show oder so angucke."

Guildo Horn lästert über Silbereisen-Fans ab: "Rückkehr zur Spießigkeit"

Und Guildo Horn? Der teilte bei dieser Gelegenheit gleich mit aus. Vor allem hatte er es auf die Schlager-Gigs von Silbereisen abgesehen: "Da stehen junge Menschen in so einer Sendung drin und feiern das irgendwie ab und nehmen das so eins zu eins. Das sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern früher gewarnt haben", so Guildo Horn in dem Podcast. Der Sänger, der mit dem Kult-Hit "Guildo hat euch lieb!" (1998) beim ESC auftrat und auch schon Gast bei Silbereisens Show war, nennt dieses Phänomen die "Rückkehr zur Spießigkeit."

Übrigens: Schlagermusik ist nicht jedermanns Sache, vor allem Skandale des berüchtigten Party-Schlagers haben in der Vergangenheit immer wieder zu Kontroversen geführt.