Helene Fischer: ARD überrascht mit Ankündigung zu "Helene Fischer Show"

Ist Schlagerstar Helene Fischer bald in der ARD statt im ZDF zu sehen? "Das Erste" überrascht mit einer Ankündigung für eine "Helene Fischer Show", aber nur für kurze Dauer.

Die "Helene Fischer Show" gilt als Bühnen- und TV-Spektakel schlechthin. Schlagerstars, internationale Gäste von Rang und Namen und Akrobatik-Einlagen lockten in der Vergangenheit regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme.

Am 1. Weihnachtsfeiertag 2023 ist die " Helene Fischer Show" nach der Corona-Pause zurück - und zwar wie gewohnt im ZDF. Ist es das letzte Mal für Helene Fischer beim "Zweiten Deutschen Fernsehen"? Zumindest eine ARD-Ankündigung für eine "Helene Fischer Show" könnte diesen Schluss nahelegen. Doch "Das Erste" ruderte zurück. Was war passiert?

Helene Fischer: Weihnachtsshow im ZDF - und danach?

Viele Fans sind bereits voller Vorfreude auf den 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), denn die "Helene Fischer Show" kehrt nach dreijähriger Abstinenz ins TV zurück. Angekündigt sind Gäste wie Rapperin Shirin David, mit der Helene Fischer ihren Hit "Atemlos" neu eingesungen hat, Peter Maffay und Kultpopsängerin Nena. Die letzte Ausgabe der Weihnachtsshow lief am 2019, damals wie heute im ZDF.

Die Weihnachtssendung für dieses Jahr ist übrigens schon im Kasten. Die 180-minütige Show hat das ZDF am 1. und 2. Dezember in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet, mit jeweils identischem Programm vor Live-Publikum. Die ersten Zuschauer-Urteile nach der Show klangen allerdings nicht nur begeistert. Kritisiert wurden vor allem die Veranstaltungs-Location und die hohen Ticketpreise, aber auch die Gästeliste fand nicht nur Gefallen.

Verwirrung über Ankündigung der ARD einer "Helene Fischer Show"

In den vergangenen Tagen sorgte eine Ankündigung seitens ARD für Verwirrung. Denn "Das Erste" hat laut dem Medien-Branchenmagazin dwdl.de eine eigene "Helene Fischer Show" angekündigt - und zwar für den 27. Januar 2024, etwa vier Wochen nach der Ausstrahlung der Weihnachtsshow im ZDF. Hat Helene Fischer den Sender gewechselt, ohne dass es jemand mitbekommen hat, oder tanzt die 39-Jährige nun auf zwei Hochzeiten gleichzeitig? Die Antwort ist einfach.

Denn die ARD kündigte jüngst fälschlicherweise eine "Helene Fischer Show" an, die den Eindruck einer Eigenproduktion erwecken könnte. Stattdessen handelt es sich beim Sendetermin im "Ersten" aber lediglich um einen Konzertmitschnitt von Fischers diesjähriger Rausch-Tour. In einem Beitrag des MDR, in dem laut dwdl.de zuvor noch eine "Helene Fischer Show" beworben wurde, heißt es nun in der korrigierten Fassung: "Das Konzert-Highlight der Pop-Ikone zeigt die ARD ungekürzt und mit allen Hits, packender Akrobatik und Feuer- wie Wasser-Elementen am 27. Januar 2024 um 20.15 Uhr in einer perfekt inszenierten Show."