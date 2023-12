Helene-Fischer: Songwriterin äußert sich kritisch über neue Version von "Atemlos"

Helene Fischers größter Schlagerhit "Atemlos durch die Nacht" bekam als Mix mit Rapperin Shirin David einen neuen Anstrich. Songwriterin Kristina Bach sieht die neue Version kritisch.

Helene Fischers Song "Atemlos durch die Nacht" ist nicht nur bei Schlagerfans sehr beliebt. Die neue Version mit Gesangsparts von Rapperin Shirin David spaltet darum die Fans. Manche sind begeistert, andere wollen lieber bei der Trennung von Schlager und Rap bleiben. Als am Mittwoch, den 27. Dezember, Sängerin und Songwriterin Kristina Bach, die "Atemlos durch die Nacht" damals geschrieben hat, zu Gast bei der ARD-Fernseh-Show "Wer weiß denn sowas?" war, äußerte auch sie sich kritisch zum neuen Song.

Songwriterin Kristina Bach über "Atemlos" mit Shirin David

Eigentlich ging es bei der Show am Mittwochabend um das Quizzen. Kristina Bach trat gegen die Sängerin und Schauspielerin Claudia Jung an. Trotzdem sprach die 61-jährige Bach im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume auch über die neue Version des Songs "Atemlos durch die Nacht". Die erste Version hatte sie für Helene Fischer komponiert und getextet, musste darum auch den Mix mit Shirin David freigeben.

Ihr Urteil: "Ganz ehrlich: Als sie es mir vorgespielt haben, habe ich gedacht: Hoffentlich ist das nur ein Rough-Mix." Bach deutet also an, dass sich der Song unfertig anhörte, als sie ihn das erste Mal zu hören bekam. Begeisterung hört sich anders an. Allerdings gefiel Bach die Live-Performance des neuen Stücks bei "Wetten, dass...?". Und auch von Shirin David zeigte sich Bach begeistert: "Also ich finde die ganz kess."

"Atemlos durch die Nacht" zum ersten Mal auf Platz eins der Charts

Was kaum jemand wusste: Trotz des großen Erfolgs von "Atemlos durch die Nacht" als Solo-Performance, schaffte es der Schlager-Song, der vor zehn Jahren herauskam, nie auf Platz eins der Charts. Erst die neue Version mit Shirin David kletterte auf die Spitze.