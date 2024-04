Unfall bei Schlager-XXL-Tournee: Dieser Schlager-Star musste ins Krankenhaus

In der Schlagerwelt geht es manchmal auch ruppig zu. Ein Sänger verletzte sich nun so stark bei einer Show, dass er ins Krankenhaus musste.

Wer denkt, dass es in der Schlagerwelt nicht gefährlich zugehen kann, der irrt sich. Immer wieder passieren auch dort Unfälle. Vergangenes Jahr machte zum Beispiel Helene Fischer Schlagzeilen, als sie sich während eines Konzerts eine Platzwunde im Gesicht zuzog und dann die Show abbrechen musste. Nun verletzte sich bei "Das große Schlagerfest XXL" auch ein Star und musste ins Krankenhaus.

Schlagersänger verletzt sich bei Show und muss ins Krankenhaus

Mit seiner Tour "Das große Schlagerfest XXL" steht Florian Silbereisen in verschiedenen Städten mit vielen Schlagerstars auf der Bühne. Auch Michelle und ihr Freund Eric Philippi sind dabei - für den 27-Jährigen wurde das allerdings zum Verhängnis. Laut dem Portal schlagerparadies.de zog sich der Sänger, der 1,88 Meter groß ist, unter der Bühne in Magdeburg an einem Stahlträger eine Platzwunde zu. Der Auftritt wurde sofort beendet, denn Philippi musste direkt ins Krankenhaus, damit die Wunde genäht werden kann. Eine Rückkehr war an diesem Abend nicht mehr möglich.

Der Zwischenfall hatte aber ein schnelles Ende, denn am nächsten Tag stand der Sänger bereits wieder auf der Bühne. Dort sang er zusammen mit Florian Silbereisen das Duett "Über den Wolken" von Reinhard Mey.

Schlagerstar Michelle brach sich das Bein beim Schlittenfahren

Verletzungspech hatte aber nicht nur Philippi selbst, sondern auch seine Partnerin Michelle. Beim Schlittenfahren brach sich die 52-Jährige zuletzt ein Bein. Trotzdem trat die Sängerin bei den "Schlagerschampions" auf.

Übrigens: Michelle hat verraten, wer sie zur stolzen Oma gemacht hat. Eine schöne Nachricht für Michelle dürfte außerdem gewesen sein, dass ihre Tochter Marie Reim zum ESC gehen wollte – gereicht hat es am Ende aber leider nicht. Allerdings gibt es auch Schattenseiten in Michelles Leben, denn sie und ihr Freund Eric wurden in der Vergangenheit schon mehrmals wegen ihres Altersunterschiedes angefeindet - es gab sogar Morddrohungen. (vig)