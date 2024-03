Show mit Florian Silbereisen gestrichen: Warum wurde die "Schlagerstrandparty" abgesagt?

Florian Silbereisen ist ein Garant für gute Einschaltquoten. In der ARD ist er daher gesetzt. Vor Programmänderungen ist aber auch der Star-Moderator der Schlagerwelt nicht gefeit.

Florian Silbereisen ist das Schlager-Zugpferd der ARD. Die Zahl der Shows, die der 42-Jährige zur besten Sendezeit im Ersten moderiert, ist groß. Die Palette reicht von den "Schlagerchampions" über "Schlagerbooom" bis hin zum "Adventsfest der 100.000 Lichter". Für 2024 hatte der Sender laut dem Branchenmagazin Schlager.de sogar ursprünglich einmal ganze sechs "Feste-Shows" anberaumt.

Doch der Sender rudert nun zurück und streicht Silbereisens "Schlagerstrandparty" aus dem Programm. Aber wieso? Was sendet die ARD stattdessen? Hier lesen Sie die Antworten.

Show mit Florian Silbereisen gestrichen: Programmänderungen in der Schlagerwelt keine Seltenheit

Umdisponierungen in der Schlager-Welt gehören mittlerweile beinahe zur Tagesordnung. So verschieben ARD & Co. trotz guter Einschaltquoten immer wieder den "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dritten, der nun auch in Zukunft weiter ohne Publikum stattfinden soll. Auch die Schlagershow der Schweizer Sängerin Beatrice Egli kam bei den Zuschauern zur besten Sendezeit im Ersten gut an, dennoch wurde sie nach nur zwei Sendungen ins dritte Programm abgeschoben.

Aber die Programmänderungen der Sender betreffen auch die ganz großen Moderatoren im deutschen Fernsehen, etwa Florian Silbereisen. Selbst einer der aktuell erfolgreichsten Schlagerstars, der einst mit Schlagerqueen Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene bildete, verlor bereits einige seiner Shows. Nun ist auch ein Termin seiner "Schlagerstrandparty" dran, die im letzten Jahr noch auf den 15. Juli terminiert war. Doch was ist der Grund?

Show mit Florian Silbereisen gestrichen: Muss die "Schlagerstrandparty" der EM und den Olympischen Sommerspielen weichen?

Wie das Portal Schlager.de berichtet, muss Silbereisens "Schlagerstrandparty" zwei Großereignissen weichen, die den ARD-Sommer 2024 dominieren werden. Sowohl die Fußball-EM in Deutschland als auch die Olympischen Sommerspiele in Paris gelten als TV-Spektakel, die auf großes Interesse bei den Zuschauern treffen dürften. Weiter vermutet das Portal, das die Gefahr womöglicher "Wetterkapriolen" sowie die hohen Kosten für die Live-Show den Sender zu der Absage bewogen haben könnten.

Florian Silbereisens Sendung abgesagt: Es bleiben drei weitere "Feste-Shows"

Zwei Shows sind bisher über den Bildschirm geflimmert. Den Auftakt gaben Anfang des Jahres "Die Schlagerchampions", zuletzt lief Mitte März "Florian Silbereisens großer Schlagerüberraschung" bei ARD. Drei weitere sollen im Laufe des Jahres laut Schlager.de noch folgen.

Bleibt es bei der einen Programmänderung, lädt Silbereisen im Oktober zum "Schlagerboom" in die Westfalenhalle in Dortmund. Ende November soll zudem ein Sendeplatz für das beliebte "Adventsfest der 100.000 Lichter" sicher sein. Wann stattdessen das "Schlagerboom Open Air" im TV ausgestrahlt wird, steht dagegen noch nicht fest, so Schlager.de. Aufgezeichnet wird das Festival Stand jetzt aber im Juni.

Übrigens: Ein neu aufgehender Stern am Schlager-Firmament ist Schlagersänger Giovanni Zarrella. Ihm wird eine Rivalität zu Florian Silbereisen nachgesagt.