Tschechien

vor 45 Min.

Nach Schüssen an Prager Universität: Was ist bislang bekannt?

In Prag wurden am Donnerstag mehrere Menschen durch Schüsse getötet.

Bei einem Blutbad in der Prager Karls-Universität wurden am Donnerstag 15 Menschen getötet. Der Täter soll ein 24-jähriger Student sein. Was bislang bekannt ist.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape