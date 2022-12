Steht H. P. Baxxter bald allein da? Nächstes Scooter-Mitglied verlässt die Band

Erst hat Keyboarder Sebastian Schilde Scooter verlassen, jetzt gab das nächste Bandmitglied seinen Abschied bekannt: Auch Michael Simon ist raus.

Zwei Bandmitglieder haben Scooter verlassen. "Ich bin kein Mitglied mehr bei Scooter und ich bin auch froh darüber", sagt der Keyboarder Sebastian Schilde in einem Video, das er am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Den Grund für die Trennung wollte der 37-Jährige offenbar nicht nennen. Bei den zwei letzten Konzerten der Techno-Band war er schon nicht mehr dabei, "weil es mir untersagt wurde". Er bedankte sich bei den Fans und der Crew. Am Ende des Videos sagte er noch: "Lasst euch nicht verarschen und seid stark."

Am Donnerstag zog dann Michael Simon nach. "Nach 16 Jahren bin ich nicht länger Mitglied der Band", schrieb der Musiker in einer Instagram-Story. Es sei dankbar für die Zeit und freue sich auf frische Herausforderungen. Auch er nannte keinen Grund für das plötzliche Aus bei Scooter.

Keyboarder Sebastian Schilde verlässt Scooter: Das sagt H. P. Baxxter

Der Mitbegründer von Scooter und Chef von Kontor Records, Jens Thele, äußerte sich gegenüber Bild über das Aus von Schilde und wies dessen Vorwürfe zurück. Der Vertrag des Keyboarders sei ausgelaufen und er sei durch das ehemalige Bandmitglied Jay Frog ersetzt worden. "Das war eine Entscheidung nicht zu seinen Gunsten, aber das war kein Bühnenverbot." Es habe sich abgezeichnet, dass es Spannungen gebe, und es sei ein "natürlicher Prozess", dass Musiker ausgetauscht werden. H. P. Baxxter, der Frontmann der Band, sagte lediglich zu Bild: "Es waren tolle vier Jahre mit Basti und wir wünschen ihm alles Gute." Was genau zu dem Aus von Schilde bei Scooter führte, ist bislang nicht bekannt.

Scooter geht 2023 ohne Keyboarder Sebastian Schilde auf Tour

Kommendes Jahr geht Scooter offenbar ohne Sebastian Schilde und Simon auf Tour. Acht Open-Air-Konzerte sind im Rahmen der "God Save The Rave"-Tour geplant. Die Tickets für die Tour von Scooter gibt es bereits seit Mittwoch im Vorverkauf. Das sind die Termine:

10. Juni 2023: Leinefelde

22. Juni 2023: Karlsruhe

14. Juli 2023: Saarbrücken

22. Juli 2023: Balingen

28. Juli 2023: Sylt

12. August 2023: Heringsdorf

25. August 2023: Gießen

2. September 2023: Hemer

