Serbien

vor 36 Min.

Erneutes Blutbad: Mann erschießt acht Menschen in Serbien

Es war das zweite Blutbad in Serbien innerhalb von zwei Tagen. Nachdem ein Schüler am Mittwoch in Belgrad neun Menschen getötet hatte, erschoss ein Mann am Donnerstag acht Personen.

Von Svenja Moller