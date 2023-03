2. Staffel von "Shadow and Bone": Alle Infos rund um Handlung und Besetzung

Netflix hat Staffel 2 von "Shadow and Bone - Legenden der Grisha" im Programm. Hier finden Sie alle Infos rund um Folgen, Handlung und Besetzung.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von "Shadow and Bone - Legenden der Grisha" ist Staffel 2 auf der Streaming-Plattform Netflix erschienen. Die Serie basiert auf der Trilogie "Legenden der Grisha" und stammt aus der Feder der US-amerikanischen Autorin Leigh Bardugo. Die Fantasy-Serie auf Netflix kam sowohl bei den meisten Kritikern als auch bei vielen Zuschauern gut an.

Die Autorin ist als Executive Producer an der Serie beteiligt und begleitete auch den Produktionsprozess der zweiten Staffel. Infos zur Handlung und den jeweiligen Folgen der neuen Staffel 2 von "Shadow and Bone" haben wir hier für Sie.

"Shadow and Bone": Start von Staffel 2

Seit 16. März 2023 läuft die neue Staffel "Shadow and Bone" bei Netflix.

Angekündigt worden war die zweite Staffel nur wenige Monate nach dem Release der ersten Staffel im April 2021. Die Serie stieß sowohl bei Kritikern als auch bei Fans auf Anklang und wurde laut Netflix 55 Millionen Mal angesehen - allerdings ist anzumerken, dass der Streaming-Anbieter eine Serie bereits dann als "populär"wertet, wenn sich ein Haushalt zwei Minuten davon angesehen hat. Dennoch war die Serie in der zweiten Woche auf Netflix die meistgeschaute Show in den USA.

Per Instagram hatten die Macher der Serie den Start der zweiten Staffel angekündigt:

Folgen von "Shadow and Bone - Legenden der Grisha"

Netflix meldet acht Folgen für die zweite Staffel von "Shadow and Bone - Legenden der Grisha":

Folge 1: Keine Zuflucht außer mir

Folge 2: Rusalye

Folge 3: Gleich und gleich gesellt sich gern

Folge 4: Jedes monströse Ding

Folge 5: Yuyeh Sesh (Verachte dein Herz)

Folge 6: Ni Weh Sesh (Ich habe kein Herz)

Folge 7: Wir sehen uns auf der Wiese

Folge 8: Keine Gräber

"Shadow and Bone": Handlung von Staffel 2

In der letzten Folge von Staffel 1 schien es den Hauptcharakteren Mal, Alina, Kaz, Inej, Jesper, Nina und Matthias zu gelingen, ihren Feind Kirigan vermeintlich tot zurückzulassen und auf einem Schiff nach Kertsch zu fliehen. Doch im großen Cliffhanger im Finale stellt sich heraus, dass Kirigan überlebt hat und darüber hinaus neue, furchteinflößende Schattenkreaturen in seinen Besitz gebracht hat. Ginge es nach der Roman-Fortsetzung, drehen sich die neuen Folgen nun um die Reise der Hauptcharaktere Alina und Mals auf der Suche nach neuen Verbündeten und Kräften.

Im Interview mit "Entertainment Weekly" verrieten die Showrunner, dass die 2. Staffel nicht nur an die Buch-Fortsetzung "Eisige Wellen" angelehnt ist, sondern gleichzeitig Handlungsstränge aus dem dritten Band "Lodernde Schwingen" enthält. Darüber hinaus seien auch andere Grishaverse-Romane eine Inspiration für Staffel 2 Serie. Buchautorin und Serienproduzentin Leigh Bardugo hat außerdem angekündigt, dass die Staffeln zwangsläufig gar nicht immer auf einem Roman basieren. Die Storyline um Kaz sei beispielsweise gar nicht in den Büchern zu finden und dient als eine Art Prequel zur Krähen Dilogie.

In Band 2 des Romans "Eisige Wellen" treffen Alina und Mals auf ihrer Flucht vor dem Dunklen auf den Freibeuter Stormhond, mit anderem Namen Nikolai Lantsov, der kein geringerer als der zweitgeborene Sohn des Königs von Ravka ist. Am Ende müssen sie sich nicht nur dem Dunklen stellen, sondern auch noch Ravka vor ihm beschützen. Außerdem könnte der große Auftrag aus "Das Lied der Krähen" eröffnet werden, denn es gab dafür bereits in der letzten Folge der 1. Staffel einige erste Anzeichen - die Bande ist dort bereits fleißig am Pläne schmieden. Für die Umsetzung ihres Plans brauchen sie die Unterstützung von Drüskelle Matthias, dieser muss jedoch zuerst von ihnen aus dem Gefängnis von Ketterdam gerettet werden. Auch erhält das Team einen Neuzugang: Wylan, der sich vor allem mit Explosionen auskennt, wird zur sechsten Krähe.

Dadurch, dass die Handlung der 2. Staffel bereits aus mehreren Romanen zusammengebaut ist, könnten durchaus mehr als nur zwei weitere Staffeln von "Shadow and Bone" vorstellbar sein. Ob es über Staffel 2 hinaus mit der Serie tatsächlich weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Besetzung von "Shadow of Bone" Schauspieler im Cast von Staffel 2

An der alten Besetzung hat sich in Staffel 2 wenig geändert - alle Hauptcharaktere der ersten Staffel sind auch in den neuen Episoden zu sehen. Zusätzlich kommen aber neue Charaktere hinzu. Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Rolle Schauspieler Alina Starkov Jessie Mei Li Kaylan Teague (jung) Alexander Kirigan Ben Barnes Kaz Brekker Freddy Carter Inej Ghafa Amita Suman Jesper Fahey Kit Young Malyen Oretsev Archie Renaux Cody Molko (jung)

In Staffel 2 deutlich mehr zu sehen sind zudem Daisy Head als Genya Safin, Danielle Galligan als Nina und Calahan Skogman als Matthias. Über Instagram haben die Macher der Serie außerdem vier neue Darstellerinnen und Darsteller angekündigt, die in Staffel 2 von "Shadow and Bone" dabei sein werden: Lewis Tan, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy und Jack Wolfe. Tan wird den Entherzer Tolya Yul-Bataar spielen, der Teil von Nikolais Crew ist.

Die Rolle seiner Zwillingsschwester übernimmt Anna Leong Brophy. Gibson übernimmt die Rolle von Nikolai Lantsov, einem Freibeuter, der von General Kirigan damit beauftragt wird eine mythische Kreatur aufzuspüren. Jack Wolfe wird in der neuen Staffel als Wylan Hendricks auftreten, der Teil der Bande von Kaz Brekker und Sprengmeister der Krähen ist. Die neuen Rollen im Überblick:

Jack Wolfe als Wylan Hendricks / Wylan Van Eck

als Wylan Hendricks / Wylan Van Eck Patrick Gibson als Nikolai Lantsov

als Lewis Tan als Tolya Yul-Bataar

als Tolya Yul-Bataar Anna Leong Brophy als Tama Kir-Bataar

Wer sich neben der neuen Staffel 2 von Shadow and Bone die Zeit vertreiben will, kann sich auf der interaktiven Show-Website austoben und ins "GrishaVerse" eintauchen!

Trailer von "Shadow and Bone", Staffel 2:

Passend zu Ankündigung der Release-Datums gibt es einen Trailer zur neuen Staffel, den Sie hier finden:

