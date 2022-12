Comeback am Brandenburger Tor: In Berlin wird zum Jahreswechsel wieder eine große Silvesterparty gefeiert. Kostenlose Tickets gibt es ab heute.

In Berlin steigt zu Silvester wieder eine ganz große Show. Am Brandenburger Tor wird eine der größten Silvesterpartys des Jahres gefeiert. Das hat Tradition. Zuletzt hatte die Corona-Pandemie allerdings dafür gesorgt, dass die Sause ausfallen musste. Es fanden nur Shows und Konzerte statt, die übertragen wurden. Nun gibt die Feier mit Zehntausenden Besuchern ihr Comeback.

Silvester am Brandenburger Tor unter dem Motto "Celebrate at the Gate"

Die Silversterparty am Brandenburger Tor steht unter dem Motto "Celebrate at the Gate". Das Rahmenprogramm sieht einige hochkarätige Musikacts vor. Zu den bekanntesten Musikern und Bands gehören die DJ Bobo, Sasha, Calum Scott, Alhpaville, Moncrieff, Kamrad und die Scorpions.

Die Silvestershow wird live im ZDF gezeigt. Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel führen durch die Sendung "Willkommend 2023". Aus Sicherheitsgründen dürfen direkt vor der Bühne am Brandenburger Tor nur wenige Tausend Menschen auf dem abgesperrten Pariser Platz stehen. Daher sollten sich Interessierte möglichst schnell um Tickets bemühen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Silvester am Brandenburger Tor: Kostenlose Tickets ab heute erhältlich

Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Dezember 2022, sind Eintrittskarten für die Silvestershow am Brandenburger Tor erhältlich. Die Zahl der ausgegebenen Tickets ist begrenzt. Der Zutritt ist nur nach einer vorherigen Anmeldung möglich. Die Vergabe der kostenlosen Tickets begann um 10.00 Uhr. Es gibt sie auf der Internetseite der Veranstalter.

Wer keine Tickets mehr erhält, der hat nach Weihnachten noch einmal die Chance. Genauere Informationen dazu wollen die Veranstalter zeitnah herausgeben.

Der Einlass beginnt am 31. Dezember 2022 um 18.00 und geht bis 19.30 Uhr. Am Brandenburger Tor werden keine Sitzplätze angeboten. Für Getränke und Essen ist allerdings durch Imbissbuden gesorgt.