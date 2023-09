Erste Headliner von Southside und Hurricane: Ed Sheeran ist dabei

Am Freitag wurden die ersten Acts für das Southside- und Hurricane-Festival bekanntgegeben. Ed Sheeran ist darunter – es handelt um sich um seinen einzigen Auftritte in Deutschland 2024.

Seit Freitagmittag stehen die ersten Headliner des Southside-Festivals und des Hurricane-Festivals 2024 statt. Ein Name, den der gemeinsame Veranstalter der beiden Festivals nannte, dürfte besonders viele Fans freuen: Ed Sheeran. Der Brite wird bei beiden Festivals im kommendem Jahr auftreten. Doch nicht nur seinen Namen hat der Veranstalter Scoprio für die Zwillingsfestivals Southside und Hurricane angekündigt.

Neben Ed Sheeran stehen auch K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne auf der Line-Up-Liste für die beiden Festivals. Vom 21. bis 23. Juni 2024 finden sie parallel im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck und in Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen statt.

Ed Sheeran tritt bei Southside und Hurricane 2024 auf

Bei den Festivals handelt es sich um die einzigen Konzerte von Ed Sheeran, die er kommendes Jahr in Deutschland spielen wird. Der Brite zählt aktuell zu den weltweit erfolgreichsten Musikern. 2023 gehörten Muse, Placebo und Billy Talent zu den Headlinern der beiden Festivals.

Infos über Tickets für das Southside gibt es hier.

