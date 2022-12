Spotify Wrapped 2022: So erstellt man einen persönlichen Jahresrückblick

Der persönliche Jahresrückblick ist da: Die Spotify-Nutzer können nun alles über das eigene Musik-Streaming 2022 erfahren. Von den meistgehörten Songs bis zu den Interpreten.

Klar, die Freude über das erste Türchen des Adventskalenders dominiert bei vielen Menschen den 1. Dezember. Musik-Fans können sich aber noch über etwas anderes freuen: auf einen persönlichen Spotify-Jahresrückblick. Welche Songs und welche Künstler hat man am meisten gehört? Wie lange habt ihr im Jahr 2022 bei Spotify reingehört? Antworten auf diese Fragen warten

Spotify Wrapped 2022: Persönlicher Jahresrückblick – so funktioniert es

Der Spotify Jahresrückblick 2022 steht allen Nutzerinnen und Nutzer des Musik-Streamingsdienstes zur Verfügung. Er ist jedoch nicht in der Desktop- oder Browser-Variante von Spotify zugänglich. Stattdessen findet man den Jahresrückblick in der Spotify-App. Er kann also mit dem iPhone, oder dem Android-Handy abgerufen werden.

Um das zu tun, muss man die App öffnen und auf den Bereich "Start" gehen. Mittig müsste dann ein Banner mit der Aufschrift "#spotifywrapped" auftauchen. Wenn man der Grafik folgt, wird auch schon der persönliche Rückblick auf das Jahr 2022 präsentiert.

Spotify-Statistik ansehen: So funktioniert es

Eine einfache Liste findet man beim Jahresrückblick nicht. Stattdessen gibt es aufwendig animierte Präsentationen in Story-Format zu bestaunen, die im Story-Format gehalten ist. Ihre beliebtesten Tracks des Jahres dienen als Untermalung. Ausgewählte Songs werden mit passenden Überschriften präsentiert.

Spannend ist auch die Spotify-Statistik. Neben den beliebtesten Liedern kann man über Spotify Wrapped erfahren, wie viele Minuten man insgesamt im Jahr 2022 bei dem Musik-Streamingdienst reingehört hat. Die meistgespielten Songs können im Zuge des Jahresrückblicks auch in einer Playlist zusammengefasst werden. Dann steht einer musikalischen Reise durch das Jahr 2022 nichts mehr im Wege.

Persönlicher Spotify-Jahresrückblick 2022: So kann man ihn mehrfach ansehen

Die ein oder andere Spielerei darf bei Spotify Wrapped 2022 auch nicht fehlen. Eine davon ist die persönliche "Listening Personality". In diesem Bereich des Jahresrückblicks gibt es Aufschluss darüber, welche fünf Podcasts am meisten gehört wurden. Es gibt auch noch andere Top-5-Listen. Alle Listen und Statistiken können fleißig über Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat und andere Social-Media-Kanäle geteilt werden.

Der persönliche Jahresrückblick kann mehrfach angesehen werden. Wenn er nicht mehr in der App angezeigt wird, kann man über diesen Link zum Überblick zu Spotify Wrapped 2022 gelangen.