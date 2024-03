Darf man barfuß Auto fahren?

Für viele ist es selbstverständlich, im Sommer mit Flip-Flops oder gar barfuß mit dem Auto zu fahren. Doch ist es verboten oder erlaubt? Was sagt das Gesetz?

An Flip-Flops im Stadtbild hat man sich im Sommer mittlerweile gewöhnt. Denn die Badeschuhe werden längst nicht mehr nur am Strand oder am Baggersee getragen. Viele fahren auch mit Flip-Flops Auto, oder ziehen die Schuhe gar ganz im Fahrzeug aus, weil es bequem ist und garantiert keine Schweißsocken produziert. Doch ist das überhaupt erlaubt? Was sagt der Gesetzgeber dazu, ohne Schuhwerk Auto zu fahren? Hier lesen Sie die Antwort.

Barfuß Auto fahren: Gibt es ein Gesetz, das es verbietet?

Grundsätzlich gilt, dass der Gesetzgeber das Schuhwerk nicht vorschreibt. Daher ist es prinzipiell erlaubt, ohne Schuhe ein Kfz zu steuern. In der Straßenverkehrsordnung (StVO) finden sich zwar allerlei Gesetze, die die Teilnahme am Straßenverkehr regeln, etwa Vorgaben zur Geschwindigkeit oder Abstandseinhaltung machen, auch ein Paragraf, der zum Anschnallen verpflichtet, findet sich dort. Bekanntlich ist auch das Handy am Steuer verboten sowie Alkohol nur in geringen Mengen erlaubt. Nach einem Passus über korrektes Sitzen beim Autofahren sowie das richtige Schuhwerk dabei, sucht man dagegen vergeblich.

Aus diesem Grund müssen Autofahrer, die in den heißen Monaten ihre Schuhe im Auto auch beim Fahren lieber weglassen, weder mit einem Bußgeld noch mit einem Fahrverbot oder Punkten rechnen.

Barfuß Auto fahren: ADAC gibt klare Empfehlung ab

Die Empfehlung des ADAC ist hierzu jedoch eindeutig: Barfuß oder mit Flip-Flops Auto zu fahren, sollten Autofahrer unbedingt vermeiden. Der Autoclub stützt sich hierbei auf einen Praxistest des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Clubs (ÖAMTC), der deutlich gezeigt habe, dass ohne Schuhwerk die Fahrzeug-Pedalen nur unzureichend bedient werden können.

Das Fazit der Studie zitiert der ADAC wie folgt: "Mit offenen, locker sitzenden Schuhen oder barfuß hat man kaum Gefühl für das Pedal – schlimmstenfalls kann man abrutschen und die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren." Statt der bloßen Füße, geben die Autoren eine andere Empfehlung aus: "In unserem Versuch war das sportliche Modell der optimale Schuh zum Fahren. Je nach gefordertem Manöver ermöglicht der Sportschuh eine sensible bzw. kraftvolle Pedalsteuerung."

Barfuß Auto fahren: Was passiert bei einem Unfall?

Neben der Empfehlung, gewinnt die rechtliche Frage nach dem richtigen Schuhwerk erneut an Brisanz, wenn es zu einem Unfall kommt. Denn die Schuldfrage ist auch an womöglich fahrlässiges Verhalten der Verkehrsteilnehmer geknüpft, wie bußgeldkatalog.org schreibt. "Wenn Sie Autofahren ohne Schuhe und in einen Unfall verwickelt werden, dann kann hieraus eine Teilschuld resultieren, da nicht die erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt wurde." Auch könne es notfalls zu "Querelen" mit der Vollkaskoversicherung kommen, so die Plattform.

