Stromausfall

vor 17 Min.

15.000 Haushalte in Duisburg ohne Strom

In Duisburg gab es am Montag einen Stromausfall in 15.000 Haushalten.

In 15.000 Haushalten in Duisburg ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. Inzwischen ist die Ursache gefunden und das Problem gelöst.

Von Svenja Moller