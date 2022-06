SV Elversberg - Bayer Leverkusen im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der SV Elversberg spielt im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder Stream? Hier gibt es einen Liveticker mit Anstoßzeit, Aufstellung und Ergebnissen.

Regionalligist gegen Bundesligist - auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass ein Underdog den Favoriten ausschaltet. Und der SV Elversberg war in der vergangenen DFB-Pokal-Saison kurz davor, einen Bundesligisten rauszukicken. Bleibt abzuwarten, ob Bayer Leverkusen in dieser Pokalrunde seiner Favoritenrolle gerecht werden oder ob Elversberg den Überraschungssieg landen kann.

Wenn auch Sie sehen wollen, wie das DFB-Pokal-Spiel SV Elversberg - Bayer Leverkusen ausgeht, dann haben wir einige nützliche Informationen für Sie: Alles rund um das DFB-Pokal-Spiel Elversberg vs. Leverkusen und die Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Liveticker gibt es hier.

SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Die liebste Anstoßzeit der Bundesligafans: Samstag, 15.30 Uhr. Am 30. Juli spielt der SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen in der DFB-Pokal-Hauptrunde zu dieser Zeit in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg.

SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Stream?

Kann man das DFB-Pokal-Spiel SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen live im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream verfolgen, wie etwa das Spiel Teutonia 05 Ottensen - RB Leipzig? Nein. ARD und ZDF zeigen die Partie zwischen Elversberg und Leverkusen nicht im Free-TV. Es bleibt für die Liveberichterstattung in Bewegtbild nur das kostenpflichtige Angebot von Sky (günstigstes Abo für 17,25 Euro monatlich) oder wow (ehemals Sky Ticket; für 24,99 Euro pro Monat). Wer jedoch auf auf die Fernsehbilder für kurze Zeit verzichten kann, dem sei unser Liveticker empfohlen, den wir weiter unten eingefügt haben. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen nämlich die Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV und kostenlosen Live-Stream - auch die Partie SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen.

Hier noch die wichtigsten Infos zum DFB-Pokal-Spiel SV Elversberg - Bayer Leverkusen:

Spiel: SV Elversberg - Bayer Leverkusen

- DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 30. Juli, 15.30 Uhr

30. Juli, 15.30 Uhr Spielort: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: SV Elversberg - Bayer Leverkusen live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Sky ist zu teuer oder lohnt sich nicht, aber das DFB-Pokal-Spiel SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen möchte man trotzdem nicht missen? Einfach den Liveticker nutzen - die Zusammenfassung gibt es später kostenlos. Die anderen Spiele des DFB-Pokals 2022/23 gibt es hier übrigens auch.

Hinweis: Sollte der Liveticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen: Bilanz und Infos

Der SV Elversberg stand in der vergangenen Saison des DFB-Pokals kurz vor einer Sensation: Gegen den 1.FSV Mainz 05 stand es 1:1 nach 90 Minuten, es ging also in die Verlängerung. Das 2:1 in der 110' konnten die Elversberger aber nicht halten, im Elfmeterschießen hatten die Mainzer dann die stärkeren Nerven.

Die Werkself aus Leverkusen schied im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegen den Zweitligisten Karlsruher SC aus (1:2).

Zu einem Aufeinandertreffen von Elversberg und Leverkusen kam es laut dfb.de bisher nicht.

