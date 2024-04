"Es ist wieder kälter geworden": Tagesschau entschuldigt sich für Eilmeldung

Die Tagesschau hat am Montag mit einer Eilmeldung überrascht, die auf viele App-Nutzer eher weniger dringlich wirkte. Was hatte es damit auf sich?

Fehler passieren jedem. Blöd nur, wenn besonders viele Menschen davon mitbekommen – etwa dann, wenn große Medien Eilmeldungen auf die Smartphones tausender Menschen herausschicken, die gar nicht als Eilmeldungen bestimmt waren. So passiert am Montagnachmittag. In der Tagesschau-App und auch auf X, ehemals Twitter, tauchte plötzlich folgende vermeintlich dringende Nachricht auf: "Es ist wieder kälter geworden."

Weiter stand in der Pushbenachrichtigung: "In Hamburg macht der Frühling gerade eine Pause. Weitere Informationen in Kürze." Die Meldung ließ viele Nutzerinnen und Nutzer verwundert zurück. Medien verschicken solchen Eilmeldungen, wenn sie über besonders akute und bedeutsame Nachrichtenlagen informieren wollen – die Frühlingspause in Hamburg fällt eher nicht in diese Kategorie.

Versehentliche Tagesschau-Eilmeldung: Schulung ist der Grund

Schnell war die Meldung draußen, schnell regierte die Tagesschau darauf. Es handele sich um ein Versehen, stellte die Redaktion bald klar. "Ups, aber Meldung stimmt", hieß es in einem Post auf Instagram. "Uns ist im System ein Fehler passiert und dabei ist eine Eilmeldung verschickt worden." Die Redaktion bittet um Entschuldigung. Das Team von tagesschau.de habe eine Schulung erhalten. Dabei sei der Fehler passiert. Praktikantinnen oder Volontären seien nicht am Werk gewesen, betonte die Redaktion auch.

Einige Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram und Twitter reagierten erheitert und gelassen auf den Fehler. "Ganz ehrlich, endlich mal eine Eilmeldung, die sich nicht nach Katastrophe anfühlt (oder Fußball ist)", schrieb eine Nutzerin auf X. Auf Instagram kommentierte ein Nutzer: "Wie Tomaten in der Dose: passiert."

Doch auch Hasskommentare und Beschwerden über die Rundfunkgebühren blieben nicht aus. Fakt ist jedoch: Nicht nur in Hamburg ist es kälter geworden – auch in Bayern haben die Temperaturen abgenommen.