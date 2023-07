Reboot von "Takeshi's Castle" 2023: Die legendäre Kult-Spielshow in der Neuauflage

Amazon Prime Video bringt im August 2023 eine Neuauflage der Kult-Sendung "Takeshi's Castle". Wir haben alle aktuellen Infos über Start und Inhalt für Sie zusammengetragen und einen aktuellen Trailer für Sie.

Um die Jahrtausendwende begeisterte die japanische Serie "Takeshi's Castle" auch die TV-Zuschauer in Deutschland, wo sie manchen ein wenig wie "Spiel ohne Grenzen" auf asiatisch vorkam. Amazon hatte daraufhin bei einer Veranstaltung in Tokio verkündet, dass sein Streaming-Ableger Prime Video im Rahmen einer Programm-Offensive die Wiederauflage der ironischen Gameshow plant.

Wir enthüllen Ihnen hier schonungslos, wann genau die Sendung in Deutschland an den Start geht und wie der Inhalt des Reboots aussehen wird. Falls die japanische Spielshow Ihr Interesse geweckt hat, haben wir außerdem einen Trailer für Sie.

Infos zu "Takeshi's Castle": Was bisher geschah

"Takeshi's Castle" (aka "Beat Takeshi") ist ursprünglich eine japanische Produktion aus den Jahren 1986 bis 1989, die im Heimatland der Show von TBS gesendet wurde. Hierzulande lief sie von 1999 bis 2002, und zwar zunächst beim Sender DSF. Später sprang dann RTL2 auf den geschmeidig rollenden Zug - zu Recht, wie sich herausstellte. Die Kult-Sendung hat die Kindheit und Jugend einer ganzen Generation von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"Takeshi's Castle" ist eine abenteuerlich daherkommende Spielshow, die seit Anbeginn von dem japanischen Comedian Takeshi Kitano moderiert wurde. Wagemutige Teilnehmer wurden in zwei Teams aufgeteilt und mussten die unterschiedlichsten Challenges bewältigen. Dabei ging es immer um die Burg von Fürst Takeshi - "Takeshi's Castle" eben, die von der einen Gruppe erobert und der anderen verteidigt werden sollte. Wer ins Finale kam, stand dem Fürsten höchstpersönlich Aug' in Aug' gegenüber. Die kultige japanische Spielshow lief damals in mehr als 150 Ländern. Die Show gehört zu den weltweit am besten etablierten Formaten, die ohne Drehbuch laufen.

"Takeshi's Castle": Wann ist der Amazon Prime-Start der Neuauflage?

"Takeshi's Castle Project" lautete der Arbeitstitel, unter dem Amazon Prime Video den Auftrag für eine Neuauflage der Action-Gameshow "Takeshi's Castle" gegeben hatte. Der Start wurde zunächst für April 2023 angekündigt, doch nach dem Release am 21. April 2023 war die Show zunächst nur in Japan zu sehen. Inzwischen ist allerdings auch bekannt, wann die Neuauflage des Erfolgsformats in Deutschland an der Start gehen wird: Ab dem 4. August 2023 wird die Sendung auch hierzulande bei Prime Video zur Verfügung stehen. Gezeigt wird das japanische Original mit deutschem Voice Over.

Es wird sich zeigen, ob die Neuauflage an den Erfolg des Originals anknüpfen kann - die Verantwortlichen schwärmen jedenfalls in höchsten Tönen: "Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren", zitiert das Online-Magazin DWDL Taka Hayakawa, den Leiter von Japan Originals bei Prime Video. Erica North, Chefin "Originals" für den gesamten Raum Asien-Pazifik, zeigte sich erwartungsgemäß ebenfalls begeistert: "Dieses Fernsehereignis, das man gesehen haben muss, wird mit Sicherheit die Fantasie einer neuen Generation von Zuschauern anregen und die ursprünglichen Fans der Show begeistern.“

Lesen Sie dazu auch

Die Dreharbeiten zur Neuauflage fanden im Midoriyama Studio in der Nähe von Tokio statt. An dem Drehort wurde auch die Originalversion aus den 80er-Jahren aufgezeichnet. Auf einem Areal, das eine Größe von ungefähr 20.000 Quadratmetern besitzt, steht das neue "Takeshi's Castle", wo sich die Kandidaten auf überaus knifflige und anstrengende Spiele einstellen müssen. Über 1000 Personen haben sich für die Teilnahme beworben. 300 von ihnen haben am Ende die Chance bekommen, als Kandidaten bei "Takeshi's Castle" mitzuwirken.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden. Er streamt Filme und Serien auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder die Spielekonsole. Die Videos können auch heruntergeladen und offline gesehen werden (Stand der Preise: Juli 2023).

Trailer zu "Takeshi's Castle"

Der Trailer ist zwar auf Japanisch - allerdings gibt es englische Untertitel und allein durch das Geschehen erhält man einen guten Einblick in die Idee der Show und es wird schnell klar, worauf es ankommt: In der Neuauflage haben 1300 Bewerber das Ziel, die Burg von "Takeshi" einzunehmen. Dabei ist ihnen kein Weg zu weit und kein Hindernis zu gefährlich, egal, ob es sich um ein mit Leim bestrichenes Feld, eine zweieinhalb Meter hohe Wand oder um ein großes Schlammloch handelt. Mehr dazu sehen Sie im Trailer.