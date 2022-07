Tatort heute aus Köln: So wird "Gefangen"

Im Tatort heute aus Köln ermitteln Ballauf und Schenk nach dem Tod des Chefarztes in einer Psychiatrie. Lohnt sich "Gefangen"?

"Gefangen" heißt der Tatort heute aus Köln . Der Krimi läuft am Sonntagabend (10.07.2022, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung fand am 17. Mai 2020 statt.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Im neuen Tatort aus Köln müssen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) den Mord an einem Chefarzt einer psychiatrischen Klinik aufklären. Dabei befindet sich Ballauf selbst gerade in Behandlung: Ein Trauma, das er bereits überwunden dachte, kehrt mit aller Macht zurück. Nachdem er im Einsatz die Kollegin Melanie Sommer (Anna Brüggemann) erschossen hat, plagen ihn Albträume und Schuldgefühle. Manchmal glaubt er, die Tote vor sich zu sehen. Sprechen kann er darüber nicht, auch nicht mit seinem Partner Freddy Schenk. Entsprechend angespannt ist die Stimmung im Team.

Max Ballauf wendet sich ab, während Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch) und Freddy Schenk die Leiche von Prof. Krüger (Thomas Fehlen) untersuchen. Foto: Thomas Kost, WDR

Bei ihren Ermittlungen im Krankenhaus erregt eine Patientin Ballaufs Aufmerksamkeit. Julia Frey (Frida-Lovisa Hamann) behauptet, sie werde gegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung der Klinik festgehalten. Die stellvertretende Chefärztin Dr. Koch (Adina Vetter) verweist jedoch auf Julias emotionale Instabilität. Doch Max ahnt, dass Julias Hilferuf begründet sein könnte.

Zwischenfall in der psychiatrischen Klinik: Julia Frey (Frida-Lovisa Hamann) wird von Dr. Maren Koch (Adina Vetter) und Pfleger Dennis Oberender (Thomas Schubert) festgehalten. Foto: Thomas Kost, WDR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Gefangen" heute einzuschalten?

Mit dem Tatort heute hat Regisseurin Isa Prahl nach dem Drehbuch von Christoph Wortmann einen Krimi mit interessanten psychologischen Wendungen inszeniert. Die Auflösung ist überraschend, es bleibt spannend bis zum Schluss. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: "Starker Fall".

Max Ballauf erleidet am Schießstand einen Zusammenbruch. Sein Trauma lässt ihn nicht los, Freddy Schenk will ihm helfen. Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Dennis Oberender : Thomas Schubert

: Jochen Schäfer: Jens Kipper

Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Christine Weiss: Franziska Junge

Dr. Roth: Joe Bausch

Lydia Rosenberg : Juliane Köhler

: Jürgen Buschmann : Thomas Huber

: Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Dr. Maren Koch : Adina Vetter

: Eva Buschmann : Kyra Sophia Kahre

: Julia Frey : Frida-Lovisa Hamann

: Florian Weiss : Andreas Döhler

: Melanie Sommer : Anna Brüggemann

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Ballauf und Schenk sind das Tatort-Team in Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult und seit 1997 im Einsatz. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor waren sie bereits in Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen zu sehen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit "In seinen Augen" hat sich der Tatort am 26. Juni in die Sommerpause verabschiedet. Bis Ende August zeigt das Erste nun Wiederholungen älterer Krimis. Nach der Sommerpause können sich Tatort-Fans dafür wieder auf einige Highlights freuen: ein neuer Münster-Fall, ein neuer Tukur und der 90. Film mit Batic und Leitmayr. Alle Details, wie es mit dem Tatort bis Jahresende weitergeht, lesen Sie hier.