"Temptation Island" 2024: Kandidaten - Wer sind die Paare in Staffel 6?

"Temptation Island" 2024: Welche Paare sind in Staffel 6 auf der Insel der Versuchung dabei? Hier liefern wir die Infos über Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Die Versuchung kehrt zurück auf die Bildschirme! In der sechsten Staffel des erfolgreichen RTL+ Originals "Temptation Island – Versuchung im Paradies" testen vier neue Paare ihre Liebe unter der Sonne Kroatiens. Moderiert wird die Show auch diesmal von Lola Weippert. Es gibt insgesamt zwölf neue Sendetermine von "Temptation Island" 2024 plus eine Wiedersehens-Show auf RTL+. Zusätzlich steht im Anschluss an die einzelnen Folgen ein "Aftershow-Podcast" auf RTL+ zum Abruf bereit.

"Temptation Island" 2024: Teilnehmer - Die Paare in Staffel 6

Unterschiedliche Vorgeschichten, unterschiedliche Motive: Diese Paare schickt RTL+ auf die kroatische Insel der Verführung.

Nasrin & Josh:

Das Paar Nasrin (31) und Josh (31) aus München ist seit November 2021 in einer Beziehung. Nach ihrer Teilnahme an "Make Love, Fake Love" im Jahr 2023 wollen sie erneut ihre Liebe auf die Probe stellen. Obwohl sie normalerweise zusammen in München leben, hat Josh kürzlich spontan beschlossen, für einige Monate nach Innsbruck zu ziehen. Dies hat bei Nasrin Zweifel an der Zukunft ihrer Beziehung ausgelöst, da Josh nicht plant, "in München alt zu werden".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Laura & Phil:

Laura (26) und Phil (33) aus Braunschweig sind seit acht Jahren liiert. Sie führen gemeinsam das laut RTL+ bekannteste Fitness-Gastronomie-Unternehmen Deutschlands. Nun möchten sie herausfinden, ob ihre Beziehung diesem Experiment standhält. Beide haben mit Vertrauensproblemen zu kämpfen, insbesondere wenn es um das Feiern geht. Phil ist beim Ausgehen oftmals flirtgeneigt und sonnt sich in der Aufmerksamkeit anderer Frauen.

Lesen Sie dazu auch

Marie & Tammo:

Marie (24) und Tammo (32) aus München haben sich vor drei Jahren über Social Media kennengelernt und sind seit Juni 2020 zusammen. Beide haben ihre Jobs aufgegeben, um sich gemeinsam auf ihre Karriere als Influencer zu konzentrieren. Sie würden gern zeigen, dass man auf Temptation Island auch Spaß haben kann, ohne die Partnerschaft aufs Spiel zu setzen.

Vivien & Moumen:

Vivien (24) und Mou (24) aus Göttingen trafen sich in einer Shisha Bar. Vivien hat große Probleme, Mou zu vertrauen, da er laut RTL betrunken oft sehr zugänglich ist und viel herumflirtet. Mou leugnet sein Verhalten und redet sich darauf heraus, dass er sich aufgrund seines Alkoholkonsums nicht mehr daran erinnern kann. Infolgedessen war Vivien oft allein mit ihren Freundinnen unterwegs, was wiederum Mou eifersüchtig machte.

"Temptation Island": Worum geht es bei der Show?

Bei "Temptation Island" stellen vier Paare ihre Liebe auf eine harte Probe. Zwei Wochen lang verbringen sie getrennt von ihren Partnern in zwei noblen Villen, ohne direkten Kontakt zueinander zu haben. Dort leben sie mit attraktiven Verführern und Verführerinnen zusammen, die alles daransetzen, um ihre Beziehungen zu testen.

Die Paare nehmen aus verschiedenen Gründen an der Show teil: Sie möchten Klarheit über die Zukunft ihrer Beziehung gewinnen, Veränderungen herbeiführen oder sogar herausfinden, ob sie besser zu einem anderen Partner passen.

In regelmäßigen Abständen sehen die Teilnehmer am Lagerfeuer unter der Moderation von Lola Weippert Bilder ihres Partners oder ihrer Partnerin. Die Spannung ist groß, da dies die einzige Möglichkeit ist, herauszufinden, was in der anderen Villa passiert: Wird der Partner den Absprachen treu bleiben? Wurden schon Grenzen überschritten?

Nach 14 Tagen treffen sich die Paare beim Abschluss-Lagerfeuer. Zwei Wochen voll neuer Erlebnisse und Erfahrungen ohne Kontakt zu ihren Partnern liegen hinter ihnen. Jetzt geht es gnadenlos ans Eingemachte. Welches Paar freut sich aufeinander und welches kann sich nicht einmal mehr in die Augen sehen? Denn am Ende steht die alles entscheidende Frage: Welches Paar hat den Treuetest bestanden und verlässt Temptation Island gemeinsam?