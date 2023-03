Hinweise auf Anschlagspläne: Wiener Polizei in Alarmbereitschaft

Die Wiener Polizei ist in Alarmbereitschaft: Es gibt offenbar Hinweise auf Pläne für einen Anschlag mit islamistischem Hintergrund.

Offenbar gibt es Hinweise auf eine terroristische Bedrohungslage in Wien. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", teilte die Wiener Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Sie ist in Alarmbereitschaft.

Bedrohung durch islamistischen Anschlag in Wien? Polizei überwacht kirchliche Einrichtungen

Die Bedrohung betrifft offenbar kirchliche Einrichtungen. Im Wiener Stadtgebiet gibt es eine verstärkte Präsenz von Streifenbeamten und Antiterror-Einheiten. Laut der Polizei werden vor allem neuralgische Objekte und Orte in der österreichischen Hauptstadt verstärkt überwacht.

Den letzten schweren Anschlag mit einem islamistischen Hintergrund hatte es in Wien im November 2020 gegeben. Damals hatte ein vorbestrafter Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat im Stadtgebiet vier Menschen erschossen und 23 Personen teils schwer verletzt. Der Verfassungsschutz wurde im Zuge der Aufarbeitung des Attentats reformiert.